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Костомаров назвал Овечкина главным спортсменом России: «Вся страна сейчас смотрит и болеет за него»

Олимпийский чемпион, бывший фигурист Роман Костомаров назвал российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина главным спортсменом России.

Источник: РИА "Новости"

«Кого назвал бы главным спортсменом России? Александра Овечкина, конечно. Думаю, вся страна сейчас смотрит и болеет за то, чтобы он стал действительно легендой не только российского хоккея, но и мирового» , — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем на благотворительном дне на катке ВДНХ, партнером которого стал ДоброFON.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 40 (26+14) очков в 38 матчах. Александр довел количество голов в регулярках до 879. Он занимает второе место по этому показателю в НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

Вашингтон