Костомаров назвал Овечкина главным спортсменом России: «Вся страна сейчас смотрит и болеет за него»

«Кого назвал бы главным спортсменом России? Александра Овечкина, конечно. Думаю, вся страна сейчас смотрит и болеет за то, чтобы он стал действительно легендой не только российского хоккея, но и мирового» , — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем на благотворительном дне на катке ВДНХ, партнером которого стал ДоброFON.