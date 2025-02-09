Рванул покорять Америку, хотя в это никто не верил, стал подопечным великого Дацюка. История о Григоренко

«Можно сказать, что сам виноват, не смог закрепиться. Получилась такая ситуация, что я поехал в США неподготовленным. Каждый молодой игрок хочет попасть в НХЛ и показать себя там. У меня тоже была мечта, поэтому поехал попробовать. У меня был контракт в Уфе, потом подписал с “Детройтом”. Начал втягиваться, но меня отправили в фарм. Мне говорят: “Съезди на пять игр, посмотри”. Я отправился играть в фарм-клуб, но после трех игр созвонился с агентом и сказал, что поеду играть в Россию. Еще и тренер давал мне всего по пять минут на льду, как тут привыкнешь к их хоккею? Расстроился, на эмоциях, как уже сказал, набрал агенту и сказал, что хочу уехать. Но в итоге отыграл все пять матчей, после чего вернулся в Детройт. Начал тренироваться с командой, а регулярный чемпионат к тому моменту уже начался. В “Ред Уингз” мне сказали: езжай снова в фарм-клуб или в Россию», — спустя годы рассказывал Игорь в интервью.