Рванул покорять Америку, хотя в это никто не верил, стал подопечным великого Дацюка. История о Григоренко

Игорь Григоренко был выбран на драфте НХЛ в 2001 году под общим 62-м номером. Свое доверие российскому форварду обозначил «Детройт». В тот момент уроженец Тольятти был одним из лучших молодых хоккеистов мира и подавал большие надежды. Но через 2 года он попал в серьезнейшую аварию, в которой чуть не погиб. Игорь получил переломы бедра и лодыжки, а первые 2 недели и вовсе провел в коме. После этого мало кто сомневался в том, что карьера перспективного форварда завершена. И до НХЛ он уж точно не доедет ни при каких условиях. Но Григоренко удалось восхитить весь хоккейный мир и вернуться на профессиональный уровень. И даже попробовать свои силы в лучшей лиге мира! В 2007 году нападающий отправился за океан. Забегая вперед, можно сказать, что ему так и не удалось закрепиться в основе «Ред Уингз». Но обо всем по порядку.
К счастью для Григоренко, ни слова не понимающего по-английски, в составе «Детройта» был Павел Дацюк, который на первых порах стал его тенью — Волшебник переводил соотечественнику все тренерские установки, помогал давать интервью и оказывал помощь в быту. Тем не менее, первое время Игорю все равно было тяжело — за океан он отправился без супруги и дочки. Но впоследствии семья к нему присоединилась, что положительно сказалось на эмоциональном состоянии форварда. Однако решить проблемы на льду это не помогло. Как и многие хоккеисты, Григоренко испытывал проблемы в адаптации к североамериканскому стилю игры. В частности, главный тренер «Детройта» Майк Бэбкок в качестве недостатков новичка отмечал проблему в работе ног — из-за этого россиянин часто задействовал клюшку при отборе, за что в официальных матчах НХЛ обычно следует удаление. А местная пресса почти сразу заочно отправила россиянина в фарм-клуб — настолько блеклое впечатление он производил на открытых тренировках.
На предсезонке Григоренко провел за «Детройт» 5 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. Не очень весомая заявка на то, чтобы остаться в основе и начать сезон в НХЛ, не правда ли? В конце концов Игорь был отправлен в фарм-клуб.
«Можно сказать, что сам виноват, не смог закрепиться. Получилась такая ситуация, что я поехал в США неподготовленным. Каждый молодой игрок хочет попасть в НХЛ и показать себя там. У меня тоже была мечта, поэтому поехал попробовать. У меня был контракт в Уфе, потом подписал с “Детройтом”. Начал втягиваться, но меня отправили в фарм. Мне говорят: “Съезди на пять игр, посмотри”. Я отправился играть в фарм-клуб, но после трех игр созвонился с агентом и сказал, что поеду играть в Россию. Еще и тренер давал мне всего по пять минут на льду, как тут привыкнешь к их хоккею? Расстроился, на эмоциях, как уже сказал, набрал агенту и сказал, что хочу уехать. Но в итоге отыграл все пять матчей, после чего вернулся в Детройт. Начал тренироваться с командой, а регулярный чемпионат к тому моменту уже начался. В “Ред Уингз” мне сказали: езжай снова в фарм-клуб или в Россию», — спустя годы рассказывал Игорь в интервью.
Григоренко решил не терять времени в АХЛ и вернулся в «Салават Юлаев». Примечательно, что в том сезоне «Детройт» завоевал Кубок Стэнли. То есть если бы российский нападающий потерпел и все-таки закрепился в основном составе «Ред Уингз», у него были бы все шансы стать обладателем самого престижного трофея в клубном хоккее. Но альтернатива у него получилась тоже не самая плохая — вместе с «Салаватом» Игорь стал чемпионом России. После этого он закрыл для себя тему с НХЛ и провел оставшуюся карьеру в России.
Максим Самарцев