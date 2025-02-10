Овечкин без голов, но с тремя ассистами! Обошел великого Эспозито в историческом списке бомбардиров НХЛ

Матч «Вашингтона» и «Юты» стал предпоследним перед уходом НХЛ почти на двухнедельную паузу из-за Турнира четырех наций. И команды проводили лигу на перерыв довольно ярко.
Кажется, хоккеисты «Вашингтона» не проснулись к старту: матч начинался в 12.30 по местному времени. Через 102 секунды после начала игры «Юта» уже вела в две шайбы — отличились Джошуа Доан и Майкл Каркон. На этом голевая феерия не закончилась. Спустя две минуты Том Уилсон отыграл одну шайбу, а еще через три минуты Джек Макбэйн восстановил паритет.
Именно Макбэйн нанес травму Александру Овечкину во время прошлого очного матча. Россиянин нашел чем ответить. Еще в первом периоде Овечкин сделал результативную передачу и вывел из игры вратаря «Юты»: Коннор Ингрэм не смог продолжить встречу после мощного броска форварда.
На этом Овечкин не успокоился. В третьем периоде Александр сделал еще два ассиста и спас «Вашингтон» от поражения в основное время. В 39 матчах этого сезона на счету россиянина уже 43 (26+17) очка: он единственный в команде держит график больше балла за игру.
Успешная игра с «Ютой» позволила Овечкину обойти по результативным действиям в НХЛ Фила Эспозито. Теперь Ови вышел на 11-е место (1593 балла) среди лучших бомбардиров за всю историю лиги. Отставание от Джо Сакика составляет 48 очков.
Правда, к рекорду Гретцки приблизиться так и не удалось. «Юта» смогла прервать четырехматчевую голевую серию Александра. Даже три ассиста россиянина не позволили сегодня «Кэпиталс» набрать два очка. Но в таблице у «Вашингтона» все равно полный порядок.
На перерыв «Столичные» уходят первыми на «Востоке» с запасом: отрыв от второго места составляет девять очков. При этом у «Вашингтона» еще две игры в запасе.
Максим Клементьев