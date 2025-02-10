Овечкин без голов, но с тремя ассистами! Обошел великого Эспозито в историческом списке бомбардиров НХЛ

Кажется, хоккеисты «Вашингтона» не проснулись к старту: матч начинался в 12.30 по местному времени. Через 102 секунды после начала игры «Юта» уже вела в две шайбы — отличились Джошуа Доан и Майкл Каркон. На этом голевая феерия не закончилась. Спустя две минуты Том Уилсон отыграл одну шайбу, а еще через три минуты Джек Макбэйн восстановил паритет.