Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин без голов, но с тремя ассистами! Обошел великого Эспозито в историческом списке бомбардиров НХЛ

Но для победы «Вашингтону» этого не хватило.

Источник: Getty Images

Матч «Вашингтона» и «Юты» стал предпоследним перед уходом НХЛ почти на двухнедельную паузу из-за Турнира четырех наций. И команды проводили лигу на перерыв довольно ярко.

Кажется, хоккеисты «Вашингтона» не проснулись к старту: матч начинался в 12.30 по местному времени. Через 102 секунды после начала игры «Юта» уже вела в две шайбы — отличились Джошуа Доан и Майкл Каркон. На этом голевая феерия не закончилась. Спустя две минуты Том Уилсон отыграл одну шайбу, а еще через три минуты Джек Макбэйн восстановил паритет.

Именно Макбэйн нанес травму Александру Овечкину во время прошлого очного матча. Россиянин нашел чем ответить. Еще в первом периоде Овечкин сделал результативную передачу и вывел из игры вратаря «Юты»: Коннор Ингрэм не смог продолжить встречу после мощного броска форварда.

На этом Овечкин не успокоился. В третьем периоде Александр сделал еще два ассиста и спас «Вашингтон» от поражения в основное время. В 39 матчах этого сезона на счету россиянина уже 43 (26+17) очка: он единственный в команде держит график больше балла за игру.

Успешная игра с «Ютой» позволила Овечкину обойти по результативным действиям в НХЛ Фила Эспозито. Теперь Ови вышел на 11-е место (1593 балла) среди лучших бомбардиров за всю историю лиги. Отставание от Джо Сакика составляет 48 очков.

Правда, к рекорду Гретцки приблизиться так и не удалось. «Юта» смогла прервать четырехматчевую голевую серию Александра. Даже три ассиста россиянина не позволили сегодня «Кэпиталс» набрать два очка. Но в таблице у «Вашингтона» все равно полный порядок.

На перерыв «Столичные» уходят первыми на «Востоке» с запасом: отрыв от второго места составляет девять очков. При этом у «Вашингтона» еще две игры в запасе.

Максим Клементьев

Вашингтон
4:5
2:3, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
9.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Андре Туриньи
Вратари
Логан Томпсон
Коннор Ингрэм
(Карел Веймелка)
1-й период
01:10
Джош Доан
(Джек Макбэйн, Коннор Ингрэм)
01:42
Майкл Карконе
(Ник Десаймон, Дилан Гюнтер)
03:15
Олли Мяяття
03:47
Том Уилсон
(Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа)
07:07
Джек Макбэйн
(Джош Доан, Майкл Кессельринг)
11:39
Кевин Стенлунд
12:38
Пьер-Люк Дюбуа
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
2-й период
21:29
Брендон Духайм
22:47
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
3-й период
44:49
Дилан Строум
(Коннор Макмайкл, Александр Овечкин)
58:29
Том Уилсон
(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Ник Шмальц
(Юта)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Юта
НХЛ: таблица и календарь