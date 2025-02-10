Разбор состава США на турнир сборных НХЛ. Что может погубить талантливую команду?

Однако основной вопрос, как и к шведам — это ментальный. Давно ли сборная США выигрывала титулы на взрослом уровне? Был и позор на прошлом Кубке мира, и 0:6 в медальных матчах на Олимпиаде в Сочи. Про ежегодные провалы на чемпионате мира даже не говорим — можно порвать на себе рубаху с криками, что американцы этот турнир не воспринимают. Однако они вообще-то его 90 лет не выигрывали, 30 с лишним лет не могут выйти в финал, и абсолютно разные по подбору игроков сборные с разными тренерами проваливаются. А вот некоторые дубоватые канадские составы ЧМ выигрывают (турниры 2021-го и 2023-го — отличная иллюстрация этого).