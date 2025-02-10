Турнир четырёх наций НХЛ, сборные Канады, США, Швеции и Финляндии, кто выбыл из-за травм, Хейсканен, Хьюз, Пьетранджело

Впрочем, свято место пусто не бывает. Особенно если речь идёт о канадской команде, которая точно не может жаловаться на отсутствие выбора в линии обороны. Если Пьетранджело вполне мог уже успеть поднаесться хоккеем в нынешнем сезоне, то защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути такой возможности физически не имел. В предсезонном матче всё с тем же «Вегасом» игрок обороны «королей» сломал ногу и выбыл из строя на несколько месяцев. Даути вернулся в игру только несколько недель назад и, узнав о решении своего соотечественника, моментально изъявил желание его заменить. Федерация хоккея Канады удовлетворила просьбу одного из самых опытных защитников НХЛ, включив его в состав.