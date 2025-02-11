Овечкин сокрушит рекорд Гретцки, Малкин пролетит мимо плей-офф, Тарасенко обменяют. 5 событий финиша сезона НХЛ

Ни для кого не секрет, что в НХЛ запредельная конкуренция, а желающих сыграть в плей-офф гораздо меньше, чем вакантных мест. Тем не менее, каждый год не укладывается в голове, что для кого-то из звезд первой величины сезон закончится одновременно с регуляркой. На этот раз выбор стоит между Артемием Панариным, Никитой Кучеровым и Евгением Малкиным. Причем вероятно, что без плей-офф останутся сразу двое. Джино к тому же травмирован, а весь «Питтсбург» уж слишком не в порядке. Панарин ведет за собой «Рейнджерс», пытаясь исправить последствия провального старта, но прямо сейчас команда из Нью-Йорка за пределами восьмерки. И только «Тампа» идет в зоне «уайлд-кард», но спокойной за свое положение быть не может.