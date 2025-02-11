Овечкин сокрушит рекорд Гретцки, Малкин пролетит мимо плей-офф, Тарасенко обменяют. 5 событий финиша сезона НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ ушел на паузу. Впереди Турнир четырех наций, а клубы возобновят свои игры только 22 февраля. Что ждать от лучшей лиги мира на заключительном отрезке сезона?
В дедлайн кого-то из наших обменяют
Ближайшее событие чемпионата НХЛ — дедлайн переходов. В этом сезоне он намечен на 7 марта. То есть после возобновления регулярки у команд будет всего две недели, чтобы определиться с кандидатами на обмен, а у игроков — чтобы проявить себя. Как обычно, велика вероятность того, что участником последнего дня переходов станет кто-то из россиян. Активнее всего обсуждают будущее Владимира Тарасенко. Он так и не вписался в состав «Детройта», а смена тренера не взбодрила сибиряка так, как остальную команду. Самое удивительное, что в слухах вокруг Тарасенко фигурирует… «Флорида». Сам Владимир наверняка был бы рад возвращению в команду, с которой брал свой второй Кубок Стэнли, но зачем это «пантерам» — не очень понятно. Впрочем, возможно, обменяют в начале марта кого-то совсем неожиданного.
Панарин, Малкин и/или Кучеров не попадут в плей-офф
Ни для кого не секрет, что в НХЛ запредельная конкуренция, а желающих сыграть в плей-офф гораздо меньше, чем вакантных мест. Тем не менее, каждый год не укладывается в голове, что для кого-то из звезд первой величины сезон закончится одновременно с регуляркой. На этот раз выбор стоит между Артемием Панариным, Никитой Кучеровым и Евгением Малкиным. Причем вероятно, что без плей-офф останутся сразу двое. Джино к тому же травмирован, а весь «Питтсбург» уж слишком не в порядке. Панарин ведет за собой «Рейнджерс», пытаясь исправить последствия провального старта, но прямо сейчас команда из Нью-Йорка за пределами восьмерки. И только «Тампа» идет в зоне «уайлд-кард», но спокойной за свое положение быть не может.
Кучеров снова обойдет Маккиннона и Макдэвида
Несмотря на то, что команда Никиты Кучерова рискует не попасть в плей-офф, сам он остается в топе лучших бомбардиров. На перерыв он ушел третьим, отставая от Натана Маккиннона на 5 баллов и опережая Коннора Макдэвида на 11. В прошлом сезоне именно между этими троими разгорелась борьба за «Арт Росс», которую выиграл российский форвард. Мы верим, что Кучерову это удастся и в текущем сезоне. Правда, его результативность в сравнении с прошлогодними рекордными 144 очками, несколько снизилась. Как бы то ни было, в топ-3 бомбардиров Никита попадет почти наверняка, попутно выбив очередную сотню.
Овечкин побьет рекорд Гретцки
Ближайшие месяц-два весь хоккейный мир будет в ожидании нового рекорда по голам за историю Национальной хоккейной лиги. Побить его должен Александр Овечкин, идущий по каком-то запредельному графику для игрока, которому скоро 40. До Гретцки нашей легенде осталось 16 голов, тогда как за прошедшие 39 игр он наколотил 26. Журналисты, аналитики и болельщики пытаются вычислить, когда именно падет вечный рекорд. Как бы то ни было, Овечкину осталось сыграть в этой регулярке 27 игр. Если не будет еще одной травмы или аномальной засухи, он уложится в сроки. Если нет, то этот увлекательный сериал продлится до следующего сезона.
Русские продлят серию с Кубком Стэнли
Заглянем немного дальше окончания регулярного чемпионата и перенесемся в лето, когда будет разыгран Кубок Стэнли. И есть все шансы, что уже в 10 (!) раз чемпионом станет кто-то из россиян. Эта приятная серия длится с 2016 года, когда Евгений Малкин привел «Питтсбург» к титулу. Потом он сделал дубль. Эстафету Джино передал Овечкину и Ко. Следом триумф праздновали «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко. Иван Барбашев выигрывал кубок как с «Блюз», так и с «Голден Найтс». А куда без «Тампы» и ее русской диаспоры? Валерий Ничушкин был важной частью успеха «Колорадо», а в воротах чемпионской «Флориды» находился блистательный Сергей Бобровский. Вот и теперь из 16 команд, находящихся в зоне плей-офф, только в парочке нет наших парней.
Дмитрий Ерыкалов