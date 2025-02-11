Фаворит, которого мы не увидим? Какой могла быть сборная Европы на турнире НХЛ

Хват у защитников разный, и логично было бы объединить их в одну шикарную пару — однако это очень сильно бьёт по глубине нашей команды. Логично добавить к ним парочку словацких домоседов. «Тампа» когда-то очень выгодно получила Эрика Чернака в обмен на десяток матчей Бена Бишопа, и словак за эти годы вырос в ведущего игрока меньшинства — как и Фехервари, который в «Вашингтоне» играет почти три минуты за встречу «4 на 5». Третью пару тоже отдаём домоседам: Зигенталер раскрылся по-новому после обмена в «Дэвилз» и превратился чуть ли не в самого надёжного на своей половине защитника команды. Мозер как может компенсирует потерю Сергачёва в «Тампе».