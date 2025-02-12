«Это не вопрос национальности». Фукале — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

— Нет. Думаю, даже сам Гретцки считает это впечатляющим. Это хоккей, здесь речь идёт не о национальности, а о фантастическом игроке, который сделал очень много для лиги. Уэйн добился этого, и Александр Овечкин сейчас является частью этого величия, частью избранной группы лучших игроков в истории. Поэтому я думаю, что это не вопрос национальности, речь о выдающихся хоккеистах, показывающих миру и спорту своё величие. Нам повезло, что мы видим это и можем быть частью этого, — цитирует Фукале «Советский спорт».