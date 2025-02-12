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«Это не вопрос национальности». Фукале — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Канадский вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Источник: Rich Graessle / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

— Как канадец вы не испытываете сожаления, что рекорд Уэйна Гретцки может быть побит?

— Нет. Думаю, даже сам Гретцки считает это впечатляющим. Это хоккей, здесь речь идёт не о национальности, а о фантастическом игроке, который сделал очень много для лиги. Уэйн добился этого, и Александр Овечкин сейчас является частью этого величия, частью избранной группы лучших игроков в истории. Поэтому я думаю, что это не вопрос национальности, речь о выдающихся хоккеистах, показывающих миру и спорту своё величие. Нам повезло, что мы видим это и можем быть частью этого, — цитирует Фукале «Советский спорт».

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