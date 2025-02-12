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Овечкин дал совет Мичкову

Овечкин посоветовал Мичкову поменьше выпендриваться в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посоветовал форварду «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову поменьше выпендриваться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Мичков — отличный парень, у него все хорошо. Он недавно играл против нас, так что я смог за ним понаблюдать. Но я бы хотел, чтобы он поменьше выпендривался. В остальном все отлично», — цитирует Овечкина RG.

Ветеран также похвалил игрока петербургского СКА Ивана Демидова, выбранного «Монреаль Канадиенс» под пятым номером на драфте 2024 года и планирующего попробовать свои силы в НХЛ в сезоне-2025/26. По его оценке, Демидов также может стать отличным игроком, если продолжит упорно работать и оставаться сосредоточенным на поставленной задаче.

«Работайте, и все будет хорошо. Главное — не выпендриваться. Потому что когда кто-то выпендривается, это может обернуться против вас и по-крупному», — добавил хоккеист.

В текущем сезоне на счету 20-летнего Мичкова 16 заброшенных шайб и 20 результативных передач в 55 играх за «Филадельфию». 39-летний Овечкин забросил 26 шайб и сделал 17 передач в 39 матчах. Он является вторым лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, в 1465 матчах он забросил 879 шайб. Рекорд лиги принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

Вашингтон
Филадельфия