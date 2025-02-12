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Овечкин решил готовиться к возобновлению сезона НХЛ в Майами

Капитан «Вашингтона» рассказал, что во время паузы на Турнир четырех наций будет тренироваться с бывшим игроком НХЛ, но не стал называть его имени.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведет в Майами паузу в регулярном чемпионате НХЛ на Турнир четырех наций. Об этом он рассказал RG.org.

Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Финляндии и Швеции пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

«Я прилетел в Майами с женой и детьми. И у меня будет небольшой тренировочный лагерь с человеком, имени которого я пока не назову. Но он играл в НХЛ. Давайте сделаем из этого небольшую загадку», — сказал Овечкин.

По словам Овечкина, это не Илья Ковальчук. «Может быть, вы увидите это в моих или его социальных сетях. Он известный человек», — добавил хоккеист.

Овечкин отметил, что во время паузы «нужно хорошо отдохнуть и много работать».

На счету 39-летнего Овечкина 879 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 15 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» набрал 79 очков в 54 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.

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