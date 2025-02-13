«Если Юра Борисов выиграет “Оскар”, это покажет, что ничего невозможного нет». Интервью с Ильей Михеевым

Посмотрим на «Спартак», которому эта зимняя пауза, мне кажется, вообще была не нужна. Еще чуть-чуть и они бы догнали лидеров. Угальде забивает вовсю, хотя в первый сезон у него ничего не залетало. Но ему сильно помогло появление Барко, который мне очень нравится. ЦСКА с «Динамо» в этом сезоне, мне кажется, особо высоко не заберутся. Армейцы, похоже, не могут позволить себе сильных игроков, а «Динамо» играет в слишком бразильский футбол — открытый, рискованный. Хотя в прошлом году они дошли лидерами до последнего тура — и столько их болельщиков в Краснодар тогда поехало…