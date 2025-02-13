«Если Юра Борисов выиграет “Оскар”, это покажет, что ничего невозможного нет». Интервью с Ильей Михеевым

Больше года назад, в ноябре 2023-го, мы беседовали с Ильей Михеевым, который играл тогда в ведущем, регулярно забивавшем звене «Ванкувер Кэнакс» вместе с соотечественником Андреем Кузьменко и шведским бомбардиром Элиасом Петтерссоном. В фарм-клубе тогда находился еще один российский легионер Василий Подколзин. Михеев неожиданно бодро начал сезон сразу вслед за реабилитацией после операции на колене. Все казалось безоблачным: команда наверху таблицы, хорошая личная результативность, позитивные отзывы отовсюду.
Но в хоккее время летит и все меняется быстро. На дворе зима 2025-го, и в «Кэнакс» нет ни одного россиянина, кроме Сергея Гончара в штабе: Кузьменко транзитом через «Калгари» проследовал в «Филадельфию», Подколзин закрепился в «Эдмонтоне» и играет в звеньях с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем, даже выменянный из того же «Калгари» и проведший за «Косаток» отличный плей-офф Никита Задоров теперь в «Бостоне». А отметивший в октябре 30-летний юбилей Михеев летом отправился в результате обмена в клуб-аутсайдер, «Чикаго», преодолел долгий безголевой период (одна шайба в 70 матчах, включая плей-офф и девять стартовых встреч нового сезона), но теперь забивает с передач обладателя Кубка Стэнли 2015 года в составе «Блэк Хокс» Теуво Терявяйнена и помогает развиваться первому номеру драфта позапрошлого года Коннору Бедарду.
Мы поговорили с Ильей о переменах в его хоккейной судьбе, разнице между Канадой и США (за американский клуб он играет впервые), обожаемом Ильей футболе и даже затронули сенсационные новости мировой киноиндустрии. А через несколько дней после этого он, оформив 1+2 в Сент-Луисе в последнем матче перед перерывом на Турнир четырех наций, забил свою десятую шайбу в регулярном чемпионате и на данный момент набрал 19 (10+9) очков — весьма неплохие цифры для форварда, не являющегося записным бомбардиром.
Съездить к бабушке на дачу не позволил обмен
— Разговаривал недавно с вашим товарищем Никитой Задоровым и спросил, доволен ли он тем, чего добился к 30-летию. Он ответил, что нет, поскольку даже близко не подобрался к Кубку Стэнли. А что на аналогичный вопрос скажете вы?
— Во-первых, что мы играем в лучшей лиге мира, и очень много хоккеистов хотели бы оказаться на нашем месте. Поэтому, наверное, чего-то мы добились. Но, конечно, хочется развиваться и добиваться большего. В идеале ты приезжаешь в НХЛ и выигрываешь Кубок Стэнли в 18−20 лет, а дальше уже спокойно играешь без этого груза. Но такое бывает крайне редко. Люди порой десятилетиями идут к этому, а иногда самые выдающиеся из них так и не достигают.
— Как Павел Буре, Джо Торнтон или Илья Ковальчук.
— Поэтому надо понимать: команд много, год на год не приходится, выиграть хотят все. Понятно, что мы играем в хоккей в лиге, где главная цель — Кубок Стэнли. Но путь к нему может быть только один — работать и терпеть. Терпение — это самое важное. И отношение к делу.
— На тридцатилетие команда как-то поздравила? И сами вы партнерам не проставлялись? Заодно и способ получше познакомиться с новым коллективом.
— Нет, у нас в тот день игра была, поэтому не сложилось. И график напряженный, не до празднований. На самом деле чем ты старше, тем обычнее становятся дни рождения. Кто-то из ребят поздравил по отдельности — и все. Такого, чтобы на раскатке тренер говорил, мол, сегодня у него день рождения — и все стучат клюшками по льду, в НХЛ нет, и я к этому давно привык.
— Возвращаясь к Кубку Стэнли. Теперь у вас на него шансов меньше, чем раньше. Клуб-то — глубокий аутсайдер. Не расстроились, когда узнали, куда придется ехать?
— Для меня это первый обмен в жизни: после «Торонто» я подписывал контракт с «Ванкувером» как свободный агент. Но понимал же, что решаю не я, а клубы. Каждая команда — на разных этапах развития. Где-то собран готовый претендент, где-то — более молодые игроки. И ты должен принимать те условия, которые есть.
— Ваш агент Дэн Мильштейн год назад говорил мне: «Илюша — единственный энхаэловец, который летом возвращается в Россию, чтобы поехать к бабушке вскопать ее огород. Самый простой человек в мире». Прошлым летом успели с учетом обмена?
— Нет, и дело было не только в обмене — хотя и в нем тоже. Ко мне сестра прилетела, я ее пять лет не видел. Мы месяц провели вместе. Ну и обмен — пока собрали и перевезли вещи, пока американскую рабочую визу сделали, на неделю застряли в Торонто. Глядишь — и август, никуда уже не успеваешь.
А так, конечно, соскучился и по семье, в том числе по бабушке и друзьям. Бабушкин огород — не в деревне, а на даче в поселке Осташково. Вырос я на Московке, это окраина Омска, и дачу построили недалеко оттуда. С банькой! Эх… Надеюсь, следующим летом доберусь. Я же и в 2023-м не смог приехать из-за реабилитации после операции на колене. Очень хочется уже!
— Еще один момент из разговора с Мильштейном: он планировал заявить вас с Задоровым за свой футбольный клуб из Андорры «Санта-Колома» в еврокубки и реально дать вам сыграть. Шороху было бы на весь мир. Почему не сложилось?
— Это надо Дэна спрашивать — но в том числе, думаю, как раз из-за обмена. Мы с Задоровым действительно иногда летом играем в футбол. Но переход в новую команду, необходимость найти жилье, перевезти вещи, которых за столько лет в Северной Америке накопилось очень много, и нужно пару недель только для того, чтобы их разложить… Причем и у Никиты ситуация была такая же.
А так — не знаю, реально ли было бы сыграть, но съездить в Андорру и посмотреть, как у них там все устроено, мне было бы интересно. Как тренируется профессиональный клуб, какие упражнения — с удовольствием бы увидел! Я ведь футбол очень люблю.
— Это прекрасно помню, и обязательно обсудим дела РПЛ позже. А на какой позиции вышли бы, кабы была возможность сыграть по большому полю?
— Думаю, на фланге полузащиты. Где бегать надо — я побегу.
— А по контракту в НХЛ вам не запретили бы?
— Это — тоже к Дэну.
От обмена — ни шока, ни сюрприза, ни холодного душа
— Как восприняли обмен в «Чикаго»? И правда ли, что перед тем вы сняли запрет на обмены, который был у вас в контракте с «Ванкувером», а клуб официально дал добро на контакты с другими командами?
— После окончания прошлого сезона я уже понимал, что будет происходить, и готовился к этому. Так что ни шока, ни сюрприза, ни холодного душа, ни расстройства в этом для меня не было вообще никакого. Ты же чувствуешь, что происходит. И меня, скорее, волновали организационные моменты, связанные с переездом. Но опять же этот процесс поставлен на поток — не я первый, не я последний.
У меня не было полного запрета на обмены, а был ряд команд, куда нельзя менять без моего согласия. Этот список каждый год перед сезоном обновляется, и я не знал, когда это обновление произойдет. Но в любом случае от меня мало что зависело — все равно договариваются клубы. И обмен мог произойти как в июне, так и в октябре. Но случился перед драфтом.
— Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Алльвин после него сказал: «Я еще не видел парня, который настолько усердно работает над своей игрой, чтобы стать лучше. Он хороший хоккеист. Так жаль, когда кто-то теряет уверенность в себе, что произошло с Ильей». Это искренне?
— Надеюсь. Отношения с Патриком хорошие, никаких вопросов. Он мне позвонил сразу же после официального объявления обмена, сам все сказал. Повторяю: ни на кого зла не держу, все понимаю. Если уж Гретцки поменяли, то это может произойти вообще с каждым.
— А почему вы не видели для себя возможности возродиться в «Ванкувере»?
— Словами это передать тяжело. Но ты чувствуешь, куда идет команда, как к тебе относится тренер — надеется на тебя или нет. Доверия к себе я не чувствовал. Понимаю, почему это происходило, и ни в коем случае никого не обвиняю. Я же играю, а не тренер или еще кто-то. В любом случае это уже в прошлом, и ворошить его не хочется.
— Прошлый сезон вы начали хорошо, результативно, а с середины декабря вдруг начисто перестали забивать — до конца сезона забросили только одну шайбу. Не прооперированное ли колено забеспокоило?
— Нет, с ним все было нормально. И ведь даже не могу сказать, что мы плохо играли, моменты не создавали. Если даже не набирали очки — старались помочь команде чем-то другим. Но сначала обменяли Кузю, затем начали тасовать звенья, а потом…
Когда что-то не получается, начинаешь больше копаться в себе, искать, что делаешь неправильно, и в итоге только закапываешь себя еще глубже. Потому что, работая на тренировках и в играх как прежде, нужно, наоборот, ментально расслабиться, не загоняться. Это стало для меня хорошим уроком. Негативный опыт — тоже опыт.
— Что же вы из него почерпнули?
— На любую ситуацию надо реагировать спокойнее. Нет, расслабиться — это ни в коем случае не значит, что требования тренера нужно воспринимать «на отвали». А в хорошем смысле — чтобы не позволить нервам и самокопанию взять над тобой верх.
— Не было в самые сложные дни дурных мыслей, что «Ванкувер» вообще контракт может выкупить? Тем более что он не самый маленький — 4,75 миллиона долларов в год.
— Нет. Ведь если взять первую часть прошлого сезона, то с точки зрения результативности она у меня вообще была лучшим отрезком в карьере. Ну, может, в третьем сезоне в «Торонто» было то же самое. Но потом — и безголевой отрезок, и недостаток доверия, и какое-то внутреннее ощущение дискомфорта. Мы в какой-то степени как роботы были.
— Мы — это конкретно вы с Кузьменко или вся команда?
— Имею в виду в целом нашу игру. Было такое чувство, что выходим на лед с задачей — лишь бы не сделать что-то неправильно. Как будто мы были загнаны в какие-то рамки, из которых невозможно выйти. При этом повторяю — в том, что я не забивал, не виноват никто, кроме меня.
Очень рад за Подколзина. И надеюсь, что у Кузьменко все получится
— За «Ванкувером» сейчас следите, за тем, как они с «Калгари» борются за восьмое место в Западной конференции?
— Не то что за «Ванкувером» — за хоккеем вообще не слежу.
— Это как?
— В том смысле, что, уезжая домой после тренировок и игр, от хоккея отключаюсь, меня интересуют другие вещи. Дома не смотрю ни матчей, ни хайлайтов. Все равно ты приходишь в раздевалку, завтракаешь перед тренировкой или обедаешь после, телевизор включен, и за 15−20 минут ты увидишь все самое интересное, что было в последние дни в НХЛ. Мимо тебя это не пройдет. Либо в соцсетях ребят, на которых подписан, что-то будет. А больше мне и не надо.
— С Кузьменко у вас в Ванкувере был отличный контакт — жили рядом, ужинали часто вместе. Продолжаете общаться?
— Да, когда у нас в начале сезона был первый выезд в Калгари, сходили на ужин. А о его обмене в «Филадельфию» я узнал от жены, которая мне об этом написала.
— Мало кто верит, что у Кузьменко получится во «Флайерз». Если Торторелла Мичкова все время воспитывает, то что будет с Андреем, для которого игра в обороне — далеко не сильнейшая сторона?
— Понятно, что тренер, что называется, старой школы. Но это все мы слышали и читали, а я с ним не работал, от себя сказать не могу. Не могу говорить за Кузю. Дай бог, чтобы все у него получилось. Он классный парень, которому желаю только всего хорошего.
— Предположим, что их поставят в одно звено. Какой центр должен играть с Кузьменко и Мичковым?
— Который может очень хорошо помочь в защите. Кузя очень много креативит, и, уверен, это можно поставить на пользу команде!
— Кузьменко говорил мне больше года назад: «Михеев — красавец. Хочется так же помогать ему, как Илюха — мне». Что он имел в виду?
— Не знаю. Просто старался ему где-то что-то подсказывать, когда он приехал в НХЛ. В плане английского, в плане деталей тренерских установок и упражнений, да и за пределами льда. Ничего особенного не делал, но вспоминал, как сам начинал в лиге, и понимал, в чем ему можно помочь.
— С кем, помимо Кузьменко, ближе всех из остальных российских энхаэловцев общаетесь?
— С Подколзиным, Задоровым, Любушкиным. Тот же Васька (Подколзин. — Прим. И. Р.) часто присылает всякие видео. Очень рад за него, мы близко общаемся. Обмен для него, тьфу-тьфу-тьфу, стал новым стартом в карьере, он набирает очки и хорошо себя чувствует в команде с Макдэвидом и Драйзайтлем.
— Интересная вещь получается. В прошлом сезоне в «Ванкувере» играло четверо россиян, в этом — ноль. По-вашему, это стечение обстоятельств или какое-то разочарование в российских хоккеистах?
— Не знаю, это надо спрашивать не у нас. Думаю, все-таки стечение обстоятельств. Трех человек обменяли, четвертый подписал в другом месте.
— Этот четвертый, Задоров, рассказывал, что во время плей-офф в Ванкувере царила такая атмосфера, что хоккеисту «Кэнакс» выйти в город и поужинать за свой счет было невозможно — обязательно находился кто-то, кто закрывал счет.
— Ха-ха, не знаю, я не выходил в город! Но Задорова все узнавали, это точно. Его фигура видна издалека. И личность заметная. Плюс плей-офф у него хороший получился — как в целом и у команды. Чуть-чуть не хватило, чтобы «Эдмонтон» пройти. Но команда столько лет в плей-офф не выходила, что сразу все, наверное, и не могло получиться. Проиграли в семи матчах будущему финалисту.
— Что это за чувство — проигрывать в седьмом матче?
— Со мной это произошло уже в четвертый раз за карьеру в НХЛ! Поэтому особенно тяжело. В первый год в «Торонто» во время пандемии в седьмом матче проиграли «Коламбусу», во второй — «Монреалю», в третий — «Тампе». Потом в «Ванкувере» не вышли в плей-офф, а со второго раза — теперь вот «Эдмонтону». Но это надо принимать. Тоже опыт.
Привет Токкету от Любушкина я не передал
— Что помешало Кузьменко продолжить карьеру так же, как он ее начал в первом сезоне с 39 шайбами?
— Обстоятельства поменялись, новый тренер пришел, клуб двинулся, как мне кажется, в другом направлении игры.
— При Брюсе Будро играть было легче?
— Было больше свободы и творчества в атаке. Когда у тебя такие партнеры по тройке, как Кузя и Пити (Элиас Петтерссон. — Прим. И. Р.), которые способны сыграть нестандартно, эта свобода, может быть, нужна.
— В прошлом году общались с Любушкиным, и он рассказывал, что передавал через вас привет Токкету, с которым они пересекались в «Аризоне». Вот только прозвучало это не без иронии.
— Я и не передал, ха-ха.
— Я спросил его, что Токкет за человек, и ответ был сухой: «У него есть своя позиция, нравится она кому-то или нет».
— Именно так. Это не означает, что к Рику нельзя было подойти и поговорить. Но то, что он до конца стоит на своем, — точно, я и до этого работал с такими.
— А кто — другой?
— Иной подход был у Шелдона Кифа в «Торонто» (ныне он главный тренер «Нью-Джерси». — Прим. И. Р.). Возможно, сказалось то, что он помоложе. Хотя и о Токкете не сказать, что он тренер старых поколения и формации. Тот же Будро старше, но подход у него ближе к Кифу, чем к Токкету.
— Более гибкий?
— Да, и он может дать свободу в плане каких-то действий на льду.
— Если бы у вас был выбор, работать с Будро или с Токкетом, выбрали бы первого?
— Игрок тренера не выбирает. К тому же могу действовать и так, и так. Главное, чтобы была система, в которой ты понимаешь, как мы играем. Когда коллектив един, ребята — друг за друга, и ты в целом знаешь, как и кто в какой ситуации будет действовать.
— Токкету в «Ванкувере» удалось такую систему выстроить?
— Дайте немного времени. Посмотрим, кто был прав.
Живем в одном доме с Бедардом
— Где вас застала новость об обмене?
— Во Флориде на отдыхе. С друзьями сидели за ужином. В обморок от новости не упал. Перевернули страницу и пошли дальше. Позвонил Задорову, который играл в «Чикаго», знает город и организацию. Мы с ним общаемся и летом тренируемся вместе. Поспрашивал, чего ждать. Но при нем тренер и руководство клуба все равно же были другие, так что речь, скорее, шла об общей информации.
— Обменяли вас 27 июня. Когда вы впервые полетели в Чикаго?
— На первой неделе июля. Поехали с женой посмотреть город, подобрать жилье. А дальше уже была организация перевозки вещей, машины. Когда перебрались туда на постоянной основе, буквально день или два провели в гостинице — а потом сразу в апартаменты. В отдельных домах мы никогда не жили и такой вариант даже не рассматривали. Все было очень быстро — и клуб помог, какие-то варианты подсказал.
— Кто-то из партнеров по «Блэк Хокс» поблизости живет?
— Мы живем в одном доме с Алеком Мартинесом, Коннором Бедардом.
— Вот как! У первого номера драфта и, как многие считают, суперзвезды будущего — в Чикаго не дом, а квартира?
— Он же один, и не думаю, что ему целый дом нужен.
— Родители к нему приезжают?
— Видел их на «Зимней классике».
— Какие, кстати, от нее ощущения? Нужны ли такие матчи самим хоккеистам?
— Я уже в «Торонто» играл в похожей игре, только в рамках матчей «Наследия» — против «Баффало». На один-два раза — супер. Но в третий раз уже, наверное, желания будет меньше. Очень уж много суеты и разных мероприятий. Они отнимают, по сути, два полных дня.
Ночевать пришлось в гостинице, хотя наш дом очень близко от нее. Играли в четыре часа дня и выехали на арену уже в полдень. За четыре часа! Причем ехали на метро, потому что это было нужно для медиа. В Чикаго у нас, правда, дождь шел, но лед это не сильно испортило. Для болельщиков и телевидения — просто прекрасная история. А играем мы для людей.
— Вернемся к Бедарду. Какой он при ближайшем рассмотрении — на льду и в жизни?
— Работоспособный. На тренировку почти всегда приезжает первым, остается на льду после занятий, много работает в зале. Профессионал, хотя ему всего 19, серьезно относится к своему организму, готовится к матчам так, как надо. Он играет в лиге всего второй сезон, и при его подходе все, что нужно, — опыт и терпение. Это придет. А все опытные ребята, включая меня, стараются ему помогать.
— Требует ли Бедард на льду все время шайбу?
— Не могу так сказать. «Дайте мне шайбу» — такого нет. Но с шайбой он играть любит. Мы матчей пять-шесть, наверное, в одном звене провели. Парень с головой и технически очень сильно оснащен. Под него надо в правильном месте открыться, и он тебя найдет. При этом пока скромный, спокойный. Но может подойти и сказать: «Давай попробуем сыграть так».
— Опытные игроки не ревнуют к тому, что новый «Чикаго» начинает строиться вокруг совсем юного хоккеиста?
— А что такое ревность в хоккее? И зачем? Мы же все равно играем в командный вид спорта, правильно? И клуб определяет, как ему развиваться. Не Коннор первый, не он последний в такой роли. Мы понимаем, как это все работает.
— И.о. главного тренера швед Андерс Серенсен может ему «напихать», если он передержит шайбу и совершит потерю, которая обернется голом?
— Бывает, конечно. Но все мы понимаем, на каком этапе сейчас находится организация. В ней готовы терпеть, когда молодежь наберется опыта.
— Начал сезон Бедард тяжело, долго раскочегаривался и не забивал. Потом вроде пошло на лад.
— В начале сезона у всех не шло. При этом не могу сказать, что картина по Коннору была какой-то черно-белой — тут был явный спад, тут наступил резкий подъем. Я такого не видел.
— Недавно поменяли в «Каролину» первого номера одного из драфтов НХЛ Тэйлора Холла. И так небольшой атакующей мощи «Чикаго» стало еще меньше.
— Классный парень, мы с ним в раздевалке рядом сидели. И был виден опыт, который у него за плечами. Но незаменимых нет.
— Кроме Бедарда.
— Повторяюсь: если Гретцки меняли, то могут кого угодно. А вдруг возникнет какая-то ситуация, при которой условного Макдэвида предложат? Тогда и Бедарда могут поменять, как знать. Но дай бог, конечно, чтобы Коннор отыграл всю карьеру в «Чикаго» и все у него было хорошо.
Носители духа чемпионского «Чикаго» — сервисмены и массажисты
— «Чикаго» — ваша первая американская команда после «Торонто» и «Ванкувера». Есть какая-то разница между странами?
— Хоть они и очень близки, разница есть — в первую очередь в плане жизни за пределами льда. А в хоккее она невелика, потому что «Блэк Хокс» — команда Оригинальной шестерки, и все вокруг нее, в том числе пресса и болельщики, примерно такое же, как в Канаде. Хотя там хоккей — вид спорта номер один, а в США есть множество альтернатив. В этом еще одно различие.
— А в чем разница за пределами льда?
— В Канаде тебя люди больше узнают. Да, в Торонто есть НБА, но Чикаго — это и американский футбол, и баскетбол, и бейсбол. Огромный город, много туристических мест. Можно спокойно по нему ходить, тебя мало кто знает. В Канаде это было гораздо сложнее. Мы уже с Чикаго успели хорошо познакомиться, поскольку живем в центре и все успели обойти. Пара ресторанов, где нам нравится, тоже появилась, хотя больше стараемся есть дома.
— Дональд Трамп поразил всех заявлением, что Канада должна стать 51-м штатом США, пообещал резко снизить там налоги. А если сравнить налоги в Стране кленового листа со штатом Иллинойс, где вы сейчас играете, — где они меньше?
— В Иллинойсе. Но так не везде, в том же Нью-Йорке они большие. А в Ванкувере или Торонто отдаешь вообще больше пятидесяти процентов. Плюс эскроу получается очень много. Почему хоккеисты стремятся в ту же Флориду — не только из-за климата, но и поскольку там нет налога штата и все гораздо выгоднее.
— В «Чикаго» президентские выборы в США активно обсуждали?
— Чтобы прямо наблюдали за голосованием и обсуждали — такого не помню. Или я внимания не обращал. Но инаугурация была включена на каждом телевизоре, в том числе и в раздевалке.
— В первом сезоне в «Мэйпл Лифс» вы прославились словами про то, что там не едят супы. Это даже привело к контракту с суповой компанией. А в Чикаго?
— Мне настоящие русские супы жена готовит! Так что у меня есть настоящая домашняя кухня, и обхожусь без баночных супов, которые в ходу в Северной Америке.
— История с СУПерменом, за которую вас так любили в «Торонто», осталась в прошлом? В Чикаго ее кто-то в команде вспоминал?
— Нет. Это уже позади.
— Других россиян в «Блэк Хокс» нет. С кем ходите ужинать на выездах?
— Со всеми по чуть-чуть. Дома все едят по домам, большинство ребят семейные. В начале сезона однажды съездили в выходной в гольф поиграть. Ребята хорошие, с кем-то я успел в других командах поиграть — Ти-Джеем Броуди, Джейсоном Дикинсоном, Ником Фолиньо, Петром Мразеком. А по-русски хорошо говорит Филипп Курашев (у него швейцарский паспорт. — Прим. И. Р.). На сленге, как угодно — все понимает.
— Говорит без акцента?
— Без. У него три языка — русский, английский, немецкий, — и все в порядке.
— Придя в «Чикаго», ощутили традиции не просто клуба Оригинальной шестерки, а команды, которая в прошлом десятилетии трижды выиграла Кубок Стэнли?
— Когда приходишь в клуб, сразу видишь эти кубки — как эта история развивалась, как они побеждали. Много персонала — сервисмены, массажисты — остались с того времени, работают в команде по 15−20 лет. Вот они — носители того духа.
— В «Чикаго» вы сменили 65-й номер на 95-й. Из-за неудачного отрезка в «Ванкувере»?
— Нет. Здесь мне сказали, что под 65-м защитник Эндрю Шоу играл, двукратный обладатель Кубка Стэнли, и его брать нельзя. Без проблем — выбрал 95-й, потому что, во-первых, моя жена этого года рождения, а во-вторых, девятка — перевернутая шестерка.
— «Ванкувер» продолжает платить вам 15 процентов зарплаты. Как технически это происходит? Из разных клубов приходят два чека?
— Хороший вопрос, никогда им даже не интересовался. Чек один. Возможно, «Ванкувер» переводит в «Чикаго», а оттуда уже мне все вместе. Просто не знаю.
— Начали вы в «Блэк Хокс» с девяти матчей без единого очка. Это было словно продолжение второй части сезона в «Ванкувере».
— Новая команда, тренерский штаб, требования. Все равно нужно было немножко времени на акклиматизацию. Порой выходишь с эмоциями на первую игру, у тебя все получается, а потом в любом случае наступает какой-то спад. У меня в «Чикаго» пошло немножко по другому сценарию, но я знал, что потребуется время, чтобы присмотреться. Понимал: ничего страшного.
— То есть в этом случае вы не загонялись?
— Нет. Сезон длинный, и девять матчей — не тот отрезок, когда стоило напрячься.
— Во второй половине декабря у вас пошел мощный подъем, забивали в четырех матчах подряд и набрали 6 (5+1) очков. С чем связываете этот пойманный кураж?
— Мне кажется, с тем, что тройки начали более-менее оставлять в прежних сочетаниях. Потому что в начале сезона, при прежнем тренере (Люке Ричардсоне — Прим. И. Р.), их меняли очень много — одну-две игры сыграешь, и все по новой. А потом где-то устаканилось, и какую-то волну поймали. Чем больше вместе играем — тем лучше друг друга понимаем.
— Многие обратили внимание, что вы забиваете в первую очередь с передач вернувшегося в «Чикаго» финна Теуво Терявяйнена — игрока, заставшего один из трех Кубков Стэнли первой половины 2010-х.
— Да, он мозг команды и нашего звена. Правильно откроешься — обязательно тебя найдет, мастерство ему позволяет. А нам с Дики (Джейсоном Дикинсоном. — Прим. И. Р.) надо просто в правильное время идти в нужные места. Порой, конечно, сочетания меняются, но большую часть матчей играем именно так. А когда у тебя кураж идет, тренер это чувствует и дает тебе больше времени и разных игровых ситуаций — например, в концовке игры. По принципу «Куй железо, пока горячо». В паре игр даже в большинстве выходил, хотя там, в отличие от меньшинства, меня используют редко.
— Какое выражение ближе к истине: «В “Чикаго” все пропитано духом победной эпохи 2010-х, и новая команда начинает строиться как продолжение тех традиций» или «В “Чикаго” ничто не напоминает о периоде десятилетней давности, у нее начинается совсем новая история»?
— Это напоминает вопрос, наполовину полон стакан или наполовину пуст. Мне кажется, начинается что-то совсем новое. Потому что руководство, тренерский штаб, игроки — все, за исключением Терявяйнена, другие. Но будем считать, что новое — это хорошо забытое старое.
— Когда во второй половине сезона уже нет объективных шансов на выход в плей-офф, команда не начинает тренироваться спустя рукава?
— Ни в коем случае. И какой-то результат хочется показать, и болельщики приходят, а ты играешь в первую очередь для них. Поэтому никакого чемоданного настроения нет.
Надеюсь, РПЛ выиграет кто угодно, только не «Зенит»!
— А теперь — о вашем любимом футболе.
— Давно бы так, ха-ха!
— Какие впечатления от этого сезона в РПЛ?
— Поскольку сейчас идут сборы, сразу скажу, что мне совершенно не нравится применительно к России формат «осень-весна». Ведь получается, что сезон разбит на два, которые мало связаны друг с другом.
— Да, два месяца команды готовятся к двум с половиной весенним месяцам, а потом месяц летом — к полугоду. Сам об этом все время говорю.
— Люди собирают команду, она играет, потом на три месяца все останавливается, а на весну часто выходит уже совершенно новая команда, особенно у аутсайдеров. Логики в этом, по-моему, мало. И не думаю, что тут многое связано с полями — их вроде уже научились делать, жалоб на качество газона мало, хотя крыша есть только в Санкт-Петербурге. Хороших, современных арен много — и это не только стадионы ЧМ-2018. Южные города, где климат помягче, в лиге тоже представлены хорошо — Краснодар, Ростов, Грозный, Махачкала. Не вижу причин, почему нельзя начинать в марте и играть цельный сезон.
— А как вам новый формат Лиги чемпионов?
— Вот он мне понравился, потому что никогда раньше не было такой интриги до последнего тура, когда целый ряд топ-клубов мог не выйти из группы! У нас как раз был выходной между выездными матчами с «Тампой» и «Каролиной», и я смотрел этот тур на нескольких устройствах — на телефоне «Барса» с «Аталантой», на айпаде — мультикаст, перекличку с разных стадионов, да еще и на телевизор пытался вывести. Такая непредсказуемость, что очень круто!
— «Манчестер Сити» был в тайме от вылета.
— Мне кажется, команду Гвардиолы здорово встряхнуло то, что «Брюгге» открыл счет на последней минуте первого тайма. Это дало понять «Сити», что дальше отступать некуда, надо бросать все силы вперед и выигрывать. Поэтому и забили сразу же после начала второго тайма, и их уже стало трудно остановить. Нынешний формат — более зрелищный, чем когда ты четыре первых матча выигрываешь, а два последних играешь вторым составом.
Только игр стало больше. Представляю, как это тяжело, особенно тем, кто в АПЛ играет с их нагрузками. У футболистов с учетом всех турниров в сезоне уже почти столько матчей, сколько у хоккеистов в НХЛ! Понимаю тех, кто жалуется и говорит об обилии травм.
Захватывающая встреча «Сити» и «Реала», шансы Сафонова и Головина на проход дальше и другие интриги стыков Лиги чемпионов.
— Когда в плей-офф ЛЧ сыграют «Сити» с «Реалом», вы за кого будете?
— За «Сити».
— Вы вообще за них?
— Нет, я с 2012 года за «Баварию». Тогда мюнхенцы мне очень нравились — Рибери, Роббен, Мюллер, Гомес, Лам, Боатенг, вся та плеяда. И молодежь своя часто подходит и меняет тех, кто старше. А «Барселона» — вообще образец того, как должна работать система подготовки молодых. Когда-то все три первых места в «Золотом мяче» взяли воспитанники ее академии — Месси, Хави и Иньеста. Они закончили или ушли в другие клубы — и вот вам Ямаль, Педри и все остальные.
— А в РПЛ на кого ставку сделаете — кто чемпионом станет? Опять «Зенит»?
— Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового. Но если они снова выиграют — значит, они сильнее, и это тоже надо уважать.
И все же, надеюсь, тот же «Краснодар» во время прошлогодней борьбы за золото набрался опыта, и он ему поможет. Так ведь и в НХЛ часто получается — та же «Тампа» сначала проиграла в финале «Чикаго», потом еще два раза доходила до седьмого матча полуфинала, выиграла регулярку с рекордными 62 победами — и только потом взяла Кубок. Все приходит постепенно, накапливается. «Зенит», выигрывавший пять лет подряд, в решающие моменты наглый, а «Краснодар» мягковат. Надеюсь, сейчас ситуация изменилась. Но для решающего рывка им нужны ребята с характером, понаглее.
Посмотрим на «Спартак», которому эта зимняя пауза, мне кажется, вообще была не нужна. Еще чуть-чуть и они бы догнали лидеров. Угальде забивает вовсю, хотя в первый сезон у него ничего не залетало. Но ему сильно помогло появление Барко, который мне очень нравится. ЦСКА с «Динамо» в этом сезоне, мне кажется, особо высоко не заберутся. Армейцы, похоже, не могут позволить себе сильных игроков, а «Динамо» играет в слишком бразильский футбол — открытый, рискованный. Хотя в прошлом году они дошли лидерами до последнего тура — и столько их болельщиков в Краснодар тогда поехало…
— Про «Локомотив» забыли.
— Да, конечно. Там молодая команда, и на ней пауза тоже может сказаться. Тот же Батраков хорош, но он всего полгода в основе играет, поэтому пока не хочу парню слишком много дифирамбов петь. И мне все-таки кажется, что золото разыграют «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».
— В Чикаго на МЛС успели сходить?
— Нет. В Ванкувере ходил, потому что там никакого другого спорта, кроме нас и них, нет. А в Чикаго мы на НФЛ ходили.
— Сами или через клуб?
— Один раз спросили, хотим ли через клуб пойти. И мы пошли — ребят 10−15. Можно было жен с детьми с собой брать, часть игроков так и сделала. Я на первую игру тоже пошел с женой, когда еще тепло было. Уважаю НФЛ, в какой-то момент мне даже показалось, что люблю американский футбол больше европейского.
— Даже так?!
— Потому что мы в НФЛ в фэнтези играем!
— На кого ставите в нынешнем Супербоуле?
— Хотелось бы, чтобы выиграла «Филадельфия», но, как мне кажется, победит «Канзас» (разговор состоялся до Супербоула. — Прим. «СЭ»). У них очень большой опыт решающих игр, и к тому же они фарто… опые! Удача всегда на их стороне.
Как я могу желать побед кому-то другому, кроме «Авангарда»?
— Ваш контракт с «Чикаго» заканчивается через полтора года. Предложения о продлении пока не было? И думали о том, что дальше?
— Пока нет. Да, вроде бы полтора года — не такой большой срок, но тут все меняется за месяц, а иногда и за неделю.
— Будете играть в НХЛ до последнего или допускаете, что летом 2026-го вернетесь в КХЛ?
— Конечно, хочется как можно дольше играть в лучшей хоккейной лиге мира, при всем уважении к КХЛ. Буду стараться и работать, делать для этого все. Но ничего не утверждаю и не загадываю. Поживем — увидим.
— А хочется закончить карьеру в родном «Авангарде»?
— Честно, не строю никаких долгосрочных планов. Но в целом, конечно, хочется. Только не так, чтобы своим присутствием на льду мучить партнеров и болельщиков, ха-ха.
— Следите ли за игрой омичей? Удивляетесь ли, что команда Ги Буше идет лишь на шестом месте Восточной конференции?
— Слежу за результатами, матчи смотреть не успеваю. Из той команды, в которой играл, остался только персонал, с которым и общаюсь. Отдельно поддерживаю отношения с Бобом Хартли, Майком Пелино, Антоном Курьяновым. И, конечно, желаю всего наилучшего родному клубу родного города. Знаю, как его любит город, болельщики.
Когда начинается плей-офф, всегда особенно хочется, чтобы наши выигрывали. Ведь в этой команде меня вырастили, и я там играл вплоть до отъезда в НХЛ. Как могу желать выиграть кому-то другому? Это было бы странно. «Авангард» многое мне дал для того, чтобы я был там, где есть на данный момент. Люди в меня вложили свое время, силы, эмоции. Стараюсь их не подводить.
— В прошлой нашей беседе вы рассказывали, что жена тянет вас в кинотеатры, смотреть фильмы на английском, а вы ленитесь. Как теперь?
— В Ванкувере ходили, в Чикаго — еще нет.
— Скоро «Оскар». Не смотрели нашумевшую «Анору»?
— С Юрой Борисовым? Смотрели. У меня как раз сестра в это время приезжала. Не сразу, но втянулись. В итоге понравилось.
— На церемонии в Лос-Анджелесе, куда номинирован Борисов, будете за него переживать? Не знакомы, случайно, с ним?
— Не знаком, но как актер он мне нравится. Слушайте, если бы ему лет пять назад сказали, что он будет номинироваться на «Оскар», вряд ли поверил бы.
— Тем более что примерно в то время Борисов говорил Ивану Урганту в его программе, что и в Америке-то никогда не был, хочет съездить и посмотреть, что это такое.
— Если Юра выиграет, то это покажет всем, что ничего невозможного нет.
— В том числе и спортсменам?
— Всем в России! Кто мог поверить, что наш соотечественник будет даже номинироваться на такую награду?
— Тем более сейчас.
— Если бы кто-то такое предположил, ему бы пальцем у виска покрутили, посмеялись и сказали: «Успокойся». Но жизнь идет, в ней возможно все, и даже номинация Борисова — это очень мотивирующая вещь.
Игорь Рабинер