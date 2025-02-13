Швеция сотворила мощнейший камбэк против Канады, но сломалась в овертайме. А Кросби выдал королевский матч

Турнир четырех наций. Групповой этап
Швеция — Канада — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Маккиннон — 1 (бол., Кросби, Макдэвид), 0:56 — 0:1. Маршан — 1 (Пойнт, Джарвис), 13:15 — 0:2. Бродин — 1 (Хедман, Раймонд), 29:33 — 1:2. Стоун — 1 (Кросби), 37:28 — 1:3. Кемпе — 1 (Л. Карлссон, Экхольм), 48:06 — 2:3. Эрикссон Эк — 1 (Братт, Раймонд), 51:01 — 3:3. Марнер — 1 (Кросби), 66:06 — 3:4.
Вратари: Густавссон — Биннингтон.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 26 (3+9+10+4) — 28 (7+7+6+8).
Судьи: Дуайер, Руни.
13 февраля. Монреаль. Centre Bell.
Впервые с Кубка мира (а он проводился еще в 2016 году) национальные сборные собрались хоть где-то сильнейшими составами. Хоть их и всего четыре.
Непривычно было читать новости с первых раскаток сборных США и Канады, где в спецбригадах вместе собрались лучшие игроки НХЛ.
Видимо, шведы как-то упустили этот момент, потому что позволили себе удалиться уже на первой минуте. А канадцы с удовольствием воспользовались этим подарком: Макдэвид, Кросби и Маккиннон расчертили так расчертили! На реализацию численного преимущества первой спецбригаде хватило всего 11 секунд.
Шведы хоть и болезненно, но достаточно быстро выучили этот урок. После этого «Тре Крунур» ни разу не удалялись. Да и вообще в матче практически не было штрафов: суммарно обе сборные провели в неравных составах 2 минуты и 11 секунд.
Первый период проходил под полным контролем канадцев. В сети шутили, что «Кленовые листья» компенсируют неубедительную вратарскую линию тем, что просто не позволяют соперникам бросать по воротам. Впервые Джордан Биннингтон вступил в игру лишь на 14-й минуте встречи. К тому моменту на табло уже горел счет 2:0 в пользу Канады: забросил Брэд Маршан с передач Брейдена Пойнта и Сета Джарвиса.
Во втором периоде для Канады случился первый неприятный эпизод: потеря Ши Теодора, который повредил руку после силового приема. Так что канадцам пришлось более 40 минут играть в пять защитников.
Тогда же шведам удалось перехватить инициативу, что и привело к заброшенной шайбе: отличился Йонас Бродин с передач Виктора Хедмана и Лукаса Рэймонда. Однако на второй перерыв команды ушли снова при «+2» в пользу канадцев.
Сидни Кросби хоть на время выбрался из безнадежного «Питтсбурга» и уже к 40 минутам игры поучаствовал в двух шайбах. В моменте с первым голом он спиной выдал на пустые Маккиннону. В эпизоде с третьей шайбой канадцев Сид выдал под расстрел Марку Стону — тот не промахнулся.
Появилась уверенность, что для шведов, которые никогда не славились характером, матч уже закончен, а третий период станет простой формальностью. Но не тут-то было.
«Тре Крунур» выиграли третий период 2:0 и перевели игру в овертайм. Первый овертайм в первом же матче, причем длительностью в десять минут.
Команды явно чувствовали ответственность. Овертайм не был таким безбашенным, как это обычно происходит в НХЛ: ни одного чистого выхода «1 в 0». Хотя Маккиннон своими проходами явно потрепал нервы шведским болельщикам.
Точку в матче поставил Митч Марнер, точно попавший из середины зоны. А ассистировал ему Кросби, который в момент гола уже успел смениться. Так, капитан Канады набрал в первом матче три ассиста. И это в 38 лет.
Следующий матч турнира пройдет завтра: встретятся сборные США и Финляндии.
Автор: Максим Клементьев