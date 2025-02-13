Швеция сотворила мощнейший камбэк против Канады, но сломалась в овертайме. А Кросби выдал королевский матч

Первый период проходил под полным контролем канадцев. В сети шутили, что «Кленовые листья» компенсируют неубедительную вратарскую линию тем, что просто не позволяют соперникам бросать по воротам. Впервые Джордан Биннингтон вступил в игру лишь на 14-й минуте встречи. К тому моменту на табло уже горел счет 2:0 в пользу Канады: забросил Брэд Маршан с передач Брейдена Пойнта и Сета Джарвиса.