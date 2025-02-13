Самсонов: половина «Вегаса» на русском матерится. Причем качественно, допустим, «Петушара»

— Ну конечно. А как ещё выигрывать? Представляешь, встаёт русский на вбрасывание против нашего, а ему американец: «Ну чё ты, петушара». Бац, и игра разладилась. Наши же ещё почти везде лидеры. Или к Шестёре подъедет и выдаст ему. Конечно, Игорёк посмеётся, но обстановочку-то разрушили. Вдруг напускает, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.