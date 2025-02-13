Овечкин — в шаге от Гретцки, «Вашингтон» — лидер НХЛ. Перед началом сезона это невозможно было представить!

В ночь открытия сезона НХЛ очень трудно было бы представить себе сценарий, при котором «Вашингтон Кэпиталз» добрался бы до перерыва на Турнир четырех наций, который в этом году заменяет Матч всех звезд, а у Александра Овечкина был бы реальный шанс побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Даже учитывая значительную смену состава в межсезонье, предсказать, что «Кэпы» выйдут на перерыв с лучшим результатом в лиге, было слишком оптимистично.
Но и то, и другое? Это вряд ли считалось возможным. Но такова нынешняя действительность.
«Я искренне считаю, что наше положение в турнирной таблице помогает Овечкину. Он ведь всегда такой», — сказал главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери. При этих словах он поднял руку на уровень головы, показывая, что Овечкин постоянно напряжен и хочет играть как можно лучше.
«Это дает ему возможность, дает шанс. Когда мы находимся на первом месте, когда команды “охотятся” за нами, когда каждая игра по-настоящему конкурентоспособна, то он очень мотивирован. Если мы боремся за очки и идем хорошо, у него появляется второе дыхание», — добавил тренер.
Сочетание этих сюжетных линий абсолютно завораживает и граничит с непостижимостью. Имея в запасе 27 матчей, Овечкин на 16 шайб отстает от рекорда Гретцки всех времен. При его текущем снайперском темпе в сезоне-2024/25 — два гола в каждых трех матчах — он побьет рекорд примерно 10 апреля дома в матче с «Каролиной».
Другими словами, в последних 23 матчах Овечкину нужно забросить 16 шайб — цель вполне достижимая. На главах всех болельщиков это становится реальностью. И это неизбежно.
«Нынешний чемпионат дал понять, что от этого никуда не деться», — сказал защитник Джон Карлсон, партнер Овечкина по команде, который остается в «Столичных» дольше всех, не считая самого Александра.
«Неважно, куда ты идешь, неважно, что ты делаешь, неважно, с кем ты разговариваешь. Все и всюду обсуждают рекорд, который неизбежен. Даже в прошлом году у всех нас было такое же чувство, что это действительно возможно. Но в прошлом году он и не собирался этого делать. А сейчас каждый гол превращается в мини-праздник. И это круто!», — добавил Карлсон.
Эти торжества имеют особое значение из-за турнирной таблицы и прогнозов на будущее. В прошлом году «Столичные» пытались забивать голы и выйти в плей-офф — тогда эта погоня за Гретцки не казалась такой уж очевидной. Казалось, что забить 42 гола, которые были необходимы ему после сезона-2023/24, он сможет лишь за два сезона. Но все происходит быстрее.
«Я искренне считаю, что его лучший хоккей в этом сезоне еще впереди. После перерыва он будет выглядеть еще лучше. Это всего лишь мое личное мнение», — сказал Карбери.
Овечкину 39 лет, он проводит свой 20-й сезон, и его потенциальная результативность за 82 матча составляет 55 голов — это показатель, который он превзошел всего дважды за свою карьеру.
«Я думаю, если спросить большинство парней, то все признаются, что мы думаем об этом практически каждый день, в каждой игре. Это просто везде, куда бы вы ни посмотрели, и куда бы вы ни пошли. Сейчас вокруг него просто сумасшедший ажиотаж. Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь ему», — сказал нападающий Том Уилсон.
Забитые голы Овечкина не просто помогают ему приблизиться к Гретцки. Это помогает «Кэпиталз» стать лучшей командой, какой они только могут быть. Теперь это команда с кубковыми амбициями, блестяще собранным составом и растущей верой в себя.
«Сезон начался уже достаточно давно. Мы заслужили эту уверенность в своих силах», — сказал Карлсон.
Предстоящая весна предлагает беспрецедентный бонус болельщикам «Вашингтона». Достижение одного из самых почитаемых спортивных рекордов игроком, возглавляющим команду. И сама команда, которая борется за еще один чемпионский титул. То, что эти две истории, держась за руки, устремляются к горизонту, вызывает только восхищение.
Леонид Михайлов