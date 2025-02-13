Овечкин — в шаге от Гретцки, «Вашингтон» — лидер НХЛ. Перед началом сезона это невозможно было представить!

«Неважно, куда ты идешь, неважно, что ты делаешь, неважно, с кем ты разговариваешь. Все и всюду обсуждают рекорд, который неизбежен. Даже в прошлом году у всех нас было такое же чувство, что это действительно возможно. Но в прошлом году он и не собирался этого делать. А сейчас каждый гол превращается в мини-праздник. И это круто!», — добавил Карлсон.