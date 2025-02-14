Его сравнивали с великим Третьяком, а он разочаровал Америку — промучился год и рванул в Россию! История о Тарасове

Казалось бы, как могут быть связаны между собой Владислав Третьяк и Вадим Тарасов? Эти голкиперы выходили на лед в разных эпохах. В год, когда Тарасов только появился на свет, Третьяк уже взял второе олимпийское золото в карьере. Да и по уровню, что уж скрывать, они были совершенно несравнимы. Вадим хоть и добрался до высшего эшелона отечественного хоккея, но лучшую игру показывал в скромном новокузнецком «Металлурге». В то время как Владислав на протяжении почти двух десятилетий был главной надеждой ЦСКА и сборной СССР. Однако кое-что общее у них все-таки есть. Оба были задрафтованы «Монреалем». Третьяк вошел в историю и стал первым голкипером из России, на которого «Канадиенс» обратили свой взор — его выбрали в 1983 году под общим 138-м номером. А через 10 лет, на драфте 1999 года, с североамериканского молотка ушел и Тарасов. Его имя назвали 196-м по счету. Для самого голкипера это событие стало сюрпризом. Поскольку в те времена он ничего не знал про НХЛ и никогда не интересовался лучшей лигой мира.