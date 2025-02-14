Его сравнивали с великим Третьяком, а он разочаровал Америку — промучился год и рванул в Россию! История о Тарасове

Казалось бы, как могут быть связаны между собой Владислав Третьяк и Вадим Тарасов? Эти голкиперы выходили на лед в разных эпохах. В год, когда Тарасов только появился на свет, Третьяк уже взял второе олимпийское золото в карьере. Да и по уровню, что уж скрывать, они были совершенно несравнимы. Вадим хоть и добрался до высшего эшелона отечественного хоккея, но лучшую игру показывал в скромном новокузнецком «Металлурге». В то время как Владислав на протяжении почти двух десятилетий был главной надеждой ЦСКА и сборной СССР. Однако кое-что общее у них все-таки есть. Оба были задрафтованы «Монреалем». Третьяк вошел в историю и стал первым голкипером из России, на которого «Канадиенс» обратили свой взор — его выбрали в 1983 году под общим 138-м номером. А через 10 лет, на драфте 1999 года, с североамериканского молотка ушел и Тарасов. Его имя назвали 196-м по счету. Для самого голкипера это событие стало сюрпризом. Поскольку в те времена он ничего не знал про НХЛ и никогда не интересовался лучшей лигой мира.
«Что я знал о драфте НХЛ в 1999 году? Да ничего. Первое собрание в сезоне было, меня спрашивают: “Ты в курсе? Поздравляем!” — “С чем? С началом сезона?” — “Нет, тебя задрафтовали” — “А, ну ладно”. Я не знал, что стал вторым задрафтованным русским вратарем в “Монреале” после Владислава Третьяка. Про НХЛ у меня и мыслей не было. Появилась возможность поехать — я поехал попробовать. Может, поэтому и не сложилось. Сейчас, когда ребенка ведут в хоккей, у многих мечта: он будет играть в НХЛ. Когда нас отдавали в хоккей, у родителей была цель, чтобы ребенок был занят. Еще и на выходе из детско-спортивной школы была дилемма: “Какой хоккей? Иди, учись!” Сейчас можете себе это представить? У меня было любимое увлечение, которое стало любимой работой, которая позволила мне содержать семью», — говорил голкипер в интервью.
На то, чтобы решиться на отъезд в НХЛ, у Тарасова ушло 2 года. По окончании сезона-2001/02 российский голкипер оставил ставшую родной «Кузню» и подписал контракт с системой «Монреаля». Однако добраться до лучшей лиги мира ему так и не удалось. После сезона в фарм-клубе «Канадиенс» Вадим вернулся на родину. В 14 матчах в «Квебек Цитаделлс» он отражал чуть больше 90 процентов бросков и пропускал по 3 шайбы за матч. Не выдающаяся статистика, но и не провальная. Впоследствии выяснилось, что показать свой максимум уроженцу Усть-Каменогорска помешали проблемы со здоровьем. В частности, у Тарасова случился рецидив травмы, которую он получил во время тренировок со сборной в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии. Вадим играл в воротах национальной команды в товарищеском матче. И в одном из эпизодов дернул приводящую мышцу.
Поначалу создалось впечатление, что все не так уж серьезно. Но на утро голкипер понял, что что-то не так. Он сразу пришел к врачу сборной, который заявил о необходимости провести операцию. Но проспект «Монреаля» отказался от хирургического вмешательства и взял паузу сроком в пару недель, чтобы дать поврежденной мышце восстановиться. Как показало время, это решение было неправильным. Во время третьего матча за фарм-клуб «Канадиенс» Вадим столкнулся с сумасшедшей нагрузкой — впервые в жизни по его воротам нанесли 52 броска. Тогда-то и случился рецидив старой и незалеченной травмы. Тем не менее, ничто не мешало Тарасову подлечиться и продолжить битву за место в основе клуба НХЛ. Но сам голкипер решил, что пора возвращаться на родину.
«Зачем я вообще поехал за океан? Просто попробовать. Посмотреть что-то новое. Кто-то едет туда, как говорится, “one-way ticket”. А я ехал, и у меня уже в голове был обратный билет. У меня был контракт на один год. И я ехал с мыслью: “Получится — хорошо, если нет — вернусь”. А после того, как травмировался и было длительное восстановление, уже точно решил вернуться в Россию, потому что с этой “болячкой” на уровне НХЛ не смог бы работать на том же уровне. Там банально нужно больше здоровья», — рассказывал Тарасов.
Максим Самарцев