«Убирайся!» В Америке бушуют страсти вокруг босса НХЛ: Беттмэна разносят за все, включая деньги и Олимпиаду-2026

Некоторое время назад комиссар НХЛ Гэри Беттмэн через пресс-службу лиги намекнул, что собирается уходить со своего поста. Не сейчас, а годика через три, и всем необходимо подготовиться к непростому переходному периоду. Беттмэн и в самом деле руководит заокеанской лигой с 1990-х годов и за это время добился колоссальных успехов.
Однако есть в Северной Америке люди, которые Беттмэна откровенно ненавидят. Они живут в Канаде, во франкоязычной провинции Квебек, и относятся к комиссару очень люто. В частности, требуют от него уйти прямо сейчас, а поводом к тому стало нежелание комиссара связываться с возвращением в НХЛ команды «Квебек Нордикс». Более того, Беттмэн не хочет проводить в Квебек-сити даже вынесенные матчи НХЛ.
«Все не так просто. Все гораздо сложнее, чем принято считать», — сказал Беттмэн, комментируя матчи в Квебеке, за что получил новую порцию ненависти.
«Беттмэн подчеркнул, что было бы трудно проводить матчи и в Европе, и в Квебеке. Стало быть, Европа для него важнее? Совладелец “Оттавы” Майкл Андлауэр поднял вопрос о возможности проведения регулярных матчей в Квебеке. Беттмэн над этим просто посмеялся, заявив, что тот был слишком восторженным. Черт возьми, мы все тут как клоуны. Мы просто милые идиоты, если думаем, что у нас когда-нибудь снова будет хоккей», — отмечает франкоязычная телекомпания TVA Sports.
В материале, который называется «Убирайся, Гэри!», Беттмэна «выносят» почем зря.
«Квебек ждал, построил новую арену, но, в итоге, просто повысил цену для новых клубов. Я понимаю, Гэри — такой приятный парень, просто гений. Под его руководством хоккей стал популярен в США. Стоимость “Монреаля” за 15 лет выросла с $600 млн до $3 млрд. Но половина игроков с нетерпением ждут его ухода», — считает автор Жан-Николя Бланше.
В качестве дополнительных пунктов обвинения — чрезмерная дороговизна билетов. В частности, за два билета на матчи Турнира четырех наций придется выложить около $1000.
«Он и пальцем не пошевелит, чтобы вернуть в Канаду хоть один клуб. Только отмена строительства нового стадиона в Аризоне сподвигла его переместить “Койотов”. Отвратительно, что он собирается в третий раз сделать команду в Атланте. Отвратительно, что майка команды НХЛ стоит почти $300. Отвратительно, что он убедил многих жителей провинции Квебек, что мы слишком бедны и глупы, чтобы снова иметь клуб НХЛ», — добавил Бланше.
Однако самый интересный аргумент припасен был на сладкое. Оказалось, что Олимпиада-2026, куда так стремятся все игроки НХЛ, еще официально не подтверждена как событие, где сыграют энхаэловцы. Да, лига уже заявляла об этом на пресс-конференции, но формально договор между НХЛ и Международным олимпийским комитетом не подписан.
«Руководство НХЛ и профсоюза делает вид, что игроки просто поедут на Олимпиаду и все. Понятно, что помешать участию будет уже очень трудно, но формально дело еще не сделано», — отмечают злые канадцы.
После всех обещаний давать заднюю будет уже совсем некрасиво, но юридическое оформление действительно важно. В истории НХЛ было слишком много случаев, когда этого «чуть-чуть» не хватало, чтобы запустить сезон вместо наступления локаута, да и по Олимпиадам все всегда тянулось до последнего — вопрос денег часто стоял ребром.
Собственно, на Олимпиаде в Пекине энхаэловцы изначально должны были играть. Но вмешалась пандемия и на Игры наложили вето.
Так что работы у Гэри хватит еще надолго и радость от его будущего ухода разделять станут не все. Важнейшим будет вопрос о следующем главе НХЛ, и если это будет человек уровня Люка Тардифа, тогда работу Беттмэна все будут вспоминать с благодарностью.
Леонид Михайлов