«Убирайся!» В Америке бушуют страсти вокруг босса НХЛ: Беттмэна разносят за все, включая деньги и Олимпиаду-2026

«Беттмэн подчеркнул, что было бы трудно проводить матчи и в Европе, и в Квебеке. Стало быть, Европа для него важнее? Совладелец “Оттавы” Майкл Андлауэр поднял вопрос о возможности проведения регулярных матчей в Квебеке. Беттмэн над этим просто посмеялся, заявив, что тот был слишком восторженным. Черт возьми, мы все тут как клоуны. Мы просто милые идиоты, если думаем, что у нас когда-нибудь снова будет хоккей», — отмечает франкоязычная телекомпания TVA Sports.