Грандиозное зрелище на Турнире сборных НХЛ! 3 драки за 9 секунд и победа США над Канадой

Из этой стычки Канада вышла с большинством, но реализовать его не смогла, а забила чуть позже, уже в равных составах. Сверкнул Коннор Макдэвид, влетевший в зону и бросивший с неудобной верхом. В НХЛ тут же подсчитали — в этом моменте его максимальная скорость составляла 34,5 км/ч.