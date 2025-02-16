Сборная США обыграла канадцев и вышла в финал Турнира четырех наций по хоккею

Турнир четырех наций проводится Национальной хоккейной лигой (НХЛ) вместо Матча звезд, традиционно проходящего в начале февраля. Во многом это связано с тем, что соревнования рассматриваются лигой как репетиция участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2026 года в Италии. В последний раз хоккеисты НХЛ выступали на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Организаторы текущего турнира приняли решение не приглашать к участию игроков из России.