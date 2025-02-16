Панарин заявил, что большинство игроков НХЛ хотят возвращения россиян

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил в интервью New York Post, что большинство игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотят, чтобы россияне вернулись на международные турниры.
С 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне проходит турнир четырех наций, в котором участвуют игроки НХЛ в составе команд Канады, США, Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнования.
«Это довольно грустно, потому что всегда хочется представлять свою страну на международных турнирах. Грустно и от того, что мы ничего не можем с этим поделать. Одно я знаю: большинство игроков хотят, чтобы мы могли участвовать в этих мероприятиях. Я знаю, что игроки не против этого», — цитирует The Hockey News заявление Панарина.
Ранее глава Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш высказался за возвращение сборной России на международные соревнования. Его поддержал заместитель комиссара лиги Билл Дэйли. Российские сборные отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Вопрос участия сборной России в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии будет рассмотрен IIHF после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).