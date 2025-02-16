Панарин заявил, что большинство игроков НХЛ хотят возвращения россиян

«Это довольно грустно, потому что всегда хочется представлять свою страну на международных турнирах. Грустно и от того, что мы ничего не можем с этим поделать. Одно я знаю: большинство игроков хотят, чтобы мы могли участвовать в этих мероприятиях. Я знаю, что игроки не против этого», — цитирует The Hockey News заявление Панарина.