Банда Овечкина собралась громко пошуметь? В «Вашингтон» сватают суперзвезду США, а еще клубу нужен рабочий центр

Пока канадцы, американцы, шведы и финны бьются на Турнире четырех наций, генеральные менеджеры клубов НХЛ ломают голову над тем, как усилить свои коллективы перед дедлайном. До Юрьева дня в нынешнем сезоне остается меньше месяца — он намечен на 7 марта. И команда Александра Овечкина, конечно, не является исключением, хотя «Вашингтон» уже провел вполне успешную кадровую перестройку в межсезонье. Покупки Дюбуа, Манджапане, Логана Томпсона и Чикрана вполне можно назвать успешными, но есть позиция, которую «Столичным» необходимо усиливать.
В первую очередь, это касается центра глубины состава, центрфорварда третьего звена. На данный момент у «Вашингтона» есть $3,65 млн свободных денег под потолком зарплат, но приобрести нужного игрока будет крайне непросто.
В настоящий момент (по ситуации на 10 февраля) центральная ось «Кэпиталз» выглядит следующим образом: в первом звене играл Дилан Строум, во втором — Пьер-Люк Дюбуа, в третьем — Ларс Эллер, в четвертом — Ник Дауд. Строум и Дюбуа ротировались по мере необходимости — в первую очередь, чтобы качественно обслужить передачами Овечкина. С Ником Даудом тоже все понятно — он свой небольшой контракт отрабатывает на совесть.
А вот Эллер был приобретен (вернее, возвращен обратно) из «Питтсбурга» лишь в ноябре, пропустил много матчей из-за болезни, побывал в списке травмированных. В 36 матчах на счету 35-летнего датчанина 12 (6+6) очков, что, в принципе, является ожидаемой статистикой. Но укрепление нужно, поскольку травмы заставляют центральную ось нарушать привычные игровые связи.
Согласно данным инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, перед перерывом менеджмент «Вашингтона» искал массу вариантов усиления проблемой позиции. «Столичные» выходили на связь с разными командами, пытаясь заинтересовать на обмен Трента Фредерика, Джейка Эванса, Брока Нельсона и Янни Гурда. Кроме этого, не исключен интерес «Кэпиталз» к Скотту Лоутону из «Филадельфии» или даже Тревору Зеграсу. Появление последнего крайне маловероятно из-за высокой цены, а вот Лоутон — кандидатура интересная.
30-летний Лоутон набрал 15 очков (11 голов, 4 передачи) в 54 матчах этого сезона и подписал контракт на сезон-2025/2026 годов с кэпхитом в $3 млн. Конечно, это не супермен, и в связке с Овечкиным или другими лидерами ему делать нечего. Но обеспечить определенный драйв и выполнить свой объем работы он может.
Третья тройка «Вашингтона» в этом году не была стабильно. Фармклубовец Этен Фрэнк был отозван из «Херши Бэарз» в начале января. Эллер, Фрэнк и Тейлор Рэддиш отыграли суммарно боле 100 минут игрового времени пять на пять, принеся 52,6% попыток бросков, 56,2% ожидаемых голов, и 58,5% опасных моментов в течение этих минут. Показатели неплохие, но в плей-офф очень часто исход матчей и серий решают именно эти люди — «рабочие» из третьего и четвертого звена, так что боссам «Вашингтона» не стоит пренебрегать возможностью усилиться.
К слову, ни один игрок «Вашингтона» не может себя чувствовать в полной безопасности перед дедлайном — исключение составляют только Овечкин и Дюбуа, у которых есть полный запрет на перемещение. Все остальные, при тех или иных условиях, могут быть обменяны.
У Никласа Бэкстрема есть список из 15 команд, куда его нельзя обменять, но швед может интересовать только тех, кому нужно забить платежку «мертвыми» контрактами. У Тома Уилсона есть список из 14 запретных команд, у Оши и Карлсона — из 10 команд, у Манджапане — из 8.
Ну, а самый безумный слух, который пока доносился из-за океана и касался будущих приобретений «Вашингтона» — это покупка «Столичными» бывшего лидера «Чикаго» Патрика Кейна. Ветеран нынче «пылит» за «Детройт», который ведет жесткую борьбу за попадание в плей-офф, и ближе к деделайну «Красные крылья» вполне способны на продажу ветеранов. Кто знает, быть может, американец сможет тряхнуть стариной и стать в «Столичных» успешным.
Леонид Михайлов