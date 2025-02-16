Банда Овечкина собралась громко пошуметь? В «Вашингтон» сватают суперзвезду США, а еще клубу нужен рабочий центр

Третья тройка «Вашингтона» в этом году не была стабильно. Фармклубовец Этен Фрэнк был отозван из «Херши Бэарз» в начале января. Эллер, Фрэнк и Тейлор Рэддиш отыграли суммарно боле 100 минут игрового времени пять на пять, принеся 52,6% попыток бросков, 56,2% ожидаемых голов, и 58,5% опасных моментов в течение этих минут. Показатели неплохие, но в плей-офф очень часто исход матчей и серий решают именно эти люди — «рабочие» из третьего и четвертого звена, так что боссам «Вашингтона» не стоит пренебрегать возможностью усилиться.