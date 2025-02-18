Хоккеист сборной США Макэвой попал в больницу из-за травмы

«Сейчас я ничего не могу вам сказать. Чарли выбыл из-за травмы верхней части тела. Остон, я бы сказал, слегка потрепан. Завтра у нас будет больше информации об этих ребятах. У Брэди была травма нижней части тела, мы убрали его в качестве меры предосторожности», — сказал после игры со шведами тренер Майк Салливан, слова которого приводит сайт НХЛ.