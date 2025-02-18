Хоккеист сборной США Макэвой попал в больницу из-за травмы

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Защитник сборной США по хоккею на Турнире четырех наций и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой госпитализирован в бостонскую больницу в связи с травмой верхней части тела, сообщает в соцсети Х журналист Джим Макбрайд.
Макэвой не принимал участия в заключительном матче группового этапа Турнира четырех наций в Бостоне против сборной Швеции (1:2) наряду с травмированными американцами Остоном Мэттьюсом и Мэттью Ткачуком. Брэди Ткачук получил травму нижней части тела в игре со шведами. В ночь на пятницу сборной США предстоит сыграть в финале турнира с командой Канады.
«Сейчас я ничего не могу вам сказать. Чарли выбыл из-за травмы верхней части тела. Остон, я бы сказал, слегка потрепан. Завтра у нас будет больше информации об этих ребятах. У Брэди была травма нижней части тела, мы убрали его в качестве меры предосторожности», — сказал после игры со шведами тренер Майк Салливан, слова которого приводит сайт НХЛ.
Макэвой пропустил семь игр из-за травмы верхней части тела с 11 по 30 января и вернулся в строй в последних пяти играх «Бостона» перед перерывом на Турнир четырех наций.