Олимпийский чемпион — об Овечкине: «Не понимаю, как его можно победить на льду. Он просто машина»

«Я на Олимпиаде 2006 года в Турине увидел молодого, жизнерадостного парня с хорошим чувством юмора. Он мгновенно стал частью команды. Он был молодым игроком с большим потенциалом, но, конечно, никто не знал, что он способен на что-то подобное. В тот момент рекорд Гретцки по голам в НХЛ казался вечным.



У него потрясающие природные способности. Он очень силен. Я до сих пор не понимаю, как его можно победить на льду. Он просто машина. Эрик Линдрос не казался мне таким большим, каким Овечкин кажется сейчас. Монстр», — приводит слова Каспарайтиса RG.