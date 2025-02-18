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Олимпийский чемпион — об Овечкине: «Не понимаю, как его можно победить на льду. Он просто машина»

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис поделился мнением об игре российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Соцсети

«Я на Олимпиаде 2006 года в Турине увидел молодого, жизнерадостного парня с хорошим чувством юмора. Он мгновенно стал частью команды. Он был молодым игроком с большим потенциалом, но, конечно, никто не знал, что он способен на что-то подобное. В тот момент рекорд Гретцки по голам в НХЛ казался вечным.

У него потрясающие природные способности. Он очень силен. Я до сих пор не понимаю, как его можно победить на льду. Он просто машина. Эрик Линдрос не казался мне таким большим, каким Овечкин кажется сейчас. Монстр», — приводит слова Каспарайтиса RG.

Ранее стало известно, что Овечкин будет тренироваться с Дарюсом Каспарайтисом во время паузы на матчи Турнира четырех наций.

Вашингтон