Где новые Бродеры и Прайсы? Кто виноват в катастрофе канадских вратарей

Говоря о совершенствовании методик и подходов, нужно отметить следующую вещь: канадцы в хоккейном плане — возможно, самая консервативная нация из «Большой хоккейной шестерки». Один из канадских легионеров, играющих в КХЛ на очень приличном уровне, как-то сказал не под запись: «Большинство канадцев убеждены, что мы владеем монополией на хоккей. “Мы придумали его и по-прежнему даем наибольшее число звезд. Значит, мы все делаем правильно. Зачем что-то менять, если раньше это давало результаты? У нас самые лучшие методики”. Мне кажется, это не так. Канада стоит на месте, пока другие идут вперед».