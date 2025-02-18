Где новые Бродеры и Прайсы? Кто виноват в катастрофе канадских вратарей

Удельный вес канадских голкиперов в НХЛ серьезно упал
В начале нулевых доминирование канадских вратарей в НХЛ не вызывало никаких сомнений. В сезоне-1999/00 голкиперы из Страны кленового листа сыграли 65% от общего количества матчей в регулярном чемпионате, и их средний уровень никогда не вызывал вопросов. Примерно в то же время в лигу хлынул поток классных европейцев вроде Микки Кипрусоффа, Хенрика Лундквиста, Кари Лехтонена, Томаша Вокоуна, Никласа Бэкстрема и Евгения Набокова, ситуация начала довольно стремительно меняться, а парни из Швеции, Финляндии, Чехии, России и Германии — все чаще отбирать игровое время у родоначальников хоккея. Но еще в 2016 году последний рубеж не считался черной дырой сборной Канады на международных турнирах.
Но за окном 2025-й. Удельный вес канадских голкиперов продолжает падать, и сейчас ими сыграно рекордно низкие 26% матчей. При этом европейцы переигрывают их по этому показателю больше чем в два раза (56%). А противостоять сильнейшим составам сборных США, Швеции и Финляндии Канада вынуждена с вратарской бригадой из Джордана Биннингтона, Сэма Монтембо и Эдина Хилла.
Катастрофа? Очень похоже на то.
С одной стороны, впадать в истерику не стоит. Сразу у 7 из 10 последних обладателей Кубка Стэнли был в составе как минимум один канадский вратарь. К тому же, открыв статистику текущего сезона, мы увидим в топ-5 голкиперов по проценту отраженных бросков сразу трех канадцев — Логана Томпсона, Дарси Кемпера и Маккензи Блэквуда.
С другой, глядя на текущих троих вратарей команды Джона Купера, многим болельщикам «кленовых» хочется уткнуться в подушку и тихо заплакать. Когда ваш первый номер и главная надежда на последнем рубеже — поплывший на последнем чемпионате мира Биннингтон, то это повод крепко задуматься, где и почему ваша система подготовки вратарей дала сбой в последние 10−15 лет.
Разобраться в причинах вратарского кризиса в Канаде не менее интересно, чем понять, каким образом НХЛ массово наполнили российские голкиперы. Как страна, в которой выросли Терри Савчук, Жак Плант, Кен Драйден, Патрик Руа, Мартин Бродер, Роберто Луонго, Жан-Себастьян Жигер, Марк-Андре Флери и Кэри Прайс, вынуждена была перед первым за долгое время турниром в формате «все сильнейшие» выбирать своего первого номера из целой кучи откровенно средних вратарей? Почему основатели некогда прорывного стиля баттерфляй, которые первыми начали играть на коленях, перестали выпускать элитных голкиперов?
До тех пор, пока Гэри Беттмэн в феврале 2024-го не объявил о запуске Турнира четырех наций, канадские функционеры и тренеры предпочитали не говорить о вратарском вопросе либо делали это совсем нехотя. Однако после объявления итоговых составов закрывать глаза на проблему и отмалчиваться уже было нельзя. Сейчас это повод для дискуссий, которые должны дать старт целому ряду качественных преобразований.
Чересчур ранняя специализация
Когда-то низкое число качественных вратарей в России связывали с отсутствием в нашем хоккее «специализации» и профильных тренеров. Отчасти это действительно так. Тотальный провал в девяностые и нулевые случился во многом из-за того, что в воротах оказывались те, кто плохо катается, — и в большинстве своем они были предоставлены сами себе на тренировках, развиваясь как самоучки.
С тех пор многое изменилось. Представить отсутствие в штабе любой более-менее приличной молодежной команды штатной единицы тренера вратарей уже очень сложно. А даже в муниципальных школах на несколько возрастов приходится по несколько профильных тренеров. И речь не только о московских ДЮСШ. Теперь дети становятся в рамку и растут там не вопреки, а благодаря собственному желанию.
Парадокс в том, что именно раннюю специализацию сами канадцы и называют чуть ли не главной причиной вратарской ямы.
"Наши вратари часто выглядят исключительно в молодом возрасте. Все потому, что они сосредотачиваются на заранее предписанных позициях и микродвижениях для различных сценариев игры с юного возраста, часто отрабатывая движения во время длительных тренировок с одним и тем же тренером.
На выходе мы получаем детей, которые в 17−18 лет выглядят чрезвычайно структурированно. Если вы смоделируете определенную стандартную ситуацию в створе ворот, то они будут выглядеть на миллион долларов«, — говорит тренер вратарей “Каролины” Пол Шонфельдер.
Есть ли с чем сравнивать коучу «Харрикейнз», который сейчас занимается с Петром Кочетковым в Роли? Да. Задолго до появления парня из Пензы в системе «Ураганов» канадец работал во вратарском лагере с Андреем Василевским. В 2010-м воспитанник «Салавата Юлаева» приезжал к нему на сборы в Оттаву и поразил своим атлетизмом вкупе с умением читать игру.
"Васи катался и двигался в воротах иначе, чем вратари, которые выросли в Канаде. Андрей выглядел сырым с точки зрения техники и эффективности. Но он уже был готовым спортсменом в плане атлетической составляющей. Ему просто нужно было добавить немного структуры и техники, которые пришли к нему с возрастом. Меня поразило то, как он умеет читать игру и действовать нестандартно.
В Канаде все наоборот. Местным вратарям не хватает атлетизма, чтения игры и умения выходить за рамки. В России голкиперы не получают такого уровня подготовки в таком возрасте. Но им дают играть и учитывают индивидуальные характеристики, не загоняя в рамки", — достаточно откровенно высказался Шонфельдер в интервью The Athletic.
В Канаде появилась гонка за сиюминутным результатом
Чересчур ранняя специализация родилась не на пустом месте. Немаловажная причина падения уровня вратарей в Канаде — это огромная стоимость профильной экипировки, которая всегда стоила на порядок дороже полевых комплектов. Далеко не каждый родитель может позволить себе полностью одеть своего ребенка во вратарский комплект. Тем более последний быстро из нее вырастает и менять ее приходится достаточно часто.
Если вы подписаны на крупные североамериканские блоги в зарубежных соцсетях, то наверняка могли видеть ролик, в котором мальчик тянется к ловушке, но отец его осекает и не то в шутку, не то всерьез говорит: «Нет, ты не вратарь». Насколько это видео забавное, настолько же и грустное. А ведь еще есть вратарские сборы и специальные подкатки, которые также стоят дороже по сравнению с дополнительными тренировками для полевых игроков.
Из общей дороговизны хоккея вытекает одна из главных проблем: все больше родителей считают постоянную покупку экипировки и оплату тренировок инвестициями в будущее, которые непременно должны когда-либо окупиться. Это ведет к тому, что в канадском детском хоккее гонка за результатом приняла масштабы, аналогичные российским реалиям. Логика у таких хоккейных пап и мам простая: «Мы купили сыну современную защиту, оплатили услуги классного тренера — значит, ребенок обязан хорошо играть, а тренер — обеспечивать его кучей игрового времени».
Из-за слепой погони родителей за пластиковыми и шоколадными медалями, якобы обязанными через сколько-то лет превратиться в трофеи профессиональных турниров, некоторые коучи вынуждены выбирать четкого первого номера уже в командах начального уровня подготовки и делать ставку на более талантливого. В результате восьмилетний бэкап вынужден либо большую часть сезона морозить пятую точку на лавке, либо искать другую команду.
«В Канаде тренеры находятся под огромным давлением, потому что в младшем хоккее главное — победить здесь и сейчас. Это безумие! Будто эти дети становятся профессионалами в восемь лет. Это оказывает детям медвежью услугу, А те, кто все же играет, часто не раскрывают свой потенциал. Они получают миллион пластиковых кубков и медалей в выходные, но в конечном счете это ничего не дает», — говорит бывший проспект «Вашингтона» и тренер вратарей одной из юниорских команд Торонто Роберт Герсон.
В 2019-м Hockey Canada попыталась помочь неиграющим парням предписанием использовать их в поле в те дни, когда они не получают место в рамке. Однако оно носит для детских и юниорских тренеров исключительно рекомендательный характер. Для сравнения, вовремя признавшая свое вратарское отставание от стран Европы USA Hockey пошла по шведскому пути и сейчас активно поощряет игру на разных позициях в раннем возрасте.
«Люди думают, что уже в пять лет нужно быть вратарем на полную ставку, когда ты только учишься кататься на коньках. Мы решительно против того, чтобы семьи делали это. Мы хотим, чтобы дети в первую очередь были хоккеистами и понимали игру во всех аспектах», — считает руководитель отдела развития вратарей USA Hockey Стив Томпсон.
Канадцы пока слишком консервативны для опыта других стран
Говоря о совершенствовании методик и подходов, нужно отметить следующую вещь: канадцы в хоккейном плане — возможно, самая консервативная нация из «Большой хоккейной шестерки». Один из канадских легионеров, играющих в КХЛ на очень приличном уровне, как-то сказал не под запись: «Большинство канадцев убеждены, что мы владеем монополией на хоккей. “Мы придумали его и по-прежнему даем наибольшее число звезд. Значит, мы все делаем правильно. Зачем что-то менять, если раньше это давало результаты? У нас самые лучшие методики”. Мне кажется, это не так. Канада стоит на месте, пока другие идут вперед».
В 2017-м канадская федерация всерьез обеспокоилась тем, что местные дети, чье число начало увеличиваться за счет возросшего количества мигрантов, все чаще стали предпочитать хоккею видеоигры и куда более бюджетные виды спорта вроде футбола и баскетбола. Среди прочего тогдашний глава Hockey Canada Том Ренни говорил о том, что для повышения популярности игры нужно менять подход к тренировочному процессу на самых ранних этапах подготовки. Его идея, озвученная на одной из конференций, была проста и понятна: размер площадки должен соответствовать размеру самого спортсмена.
"Теперь же дети, начинавшие играть в хоккей, первое время будут выступать на площадке меньших размеров. Пятилетние хоккеисты будут играть поперек площадки, а не от одного лицевого борта до другого. Каток разобьют на три части таким образом, что одновременно по бокам будут проходить два матча, а в середине у скамеек сделают зону для упражнений и отдыха. Взрослая площадка, по сути, превратится в три маленьких катка.
Исследования показали, что компактные матчи позволяли детям чаще касаться шайбы, а потому они чувствовали себя более вовлеченными в процесс. Они чаще делали передачи и бросали по воротам. От этого получали пользу и голкиперы, поскольку им чаще приходилось вступать в игру вместо того, чтобы в одиночестве стоять в конце площадки и ждать миграции миниатюрного стада в свою сторону. Да, это не полноформатный матч, но трудно отрицать огромное количество плюсов. Все было логично.
Разбивая площадку на три части, тренеры также могли разделить игроков по уровням. Если хоккеист развивался быстро, его можно выставить против соперников такого же класса. На обычной площадке такой хоккеист, как правило, мог просто подхватить шайбу и унестись с ней к воротам по прямой. При меньшем пространстве ему же придется работать над латеральной мобильностью и улучшать процесс принятия решений. Это заставит таких игроков использовать свои преимущества как основание для дальнейшего развития, нежели всецело полагаться на них во время матча«, — так обосновывалась позиция Ренни и его сторонников в книге Шона Фитц-Джеральда “Пока горят огни”.
Само собой, со временем размер площадки должен был увеличиваться. Для тех, кто знаком с детским хоккеем в Европе, такой подход не выглядел чем-то революционным. Однако канадские ветераны, родители и — главное — провинциальные и региональные федерации восприняли эту идею в штыки. Четкой и аргументированной причины у массового недовольства не было. Как это часто бывает, людей пугало что-то новое, выглядевшее абсолютно неизвестным. Другие же были свято уверены: «У нас и так все хорошо, у нас свой путь».
Пока в Канаде на протяжении целого года на постоянных собраниях и лекциях функционеры и тренеры спорили о том, принесет ли результат новая программа, и искренне не понимали, какими предметами нужно будет разграничивать ледовое пространство, в США уже давно применяли передовой опыт той же Швеции и уменьшали не только площадки, но и размер ворот. Смотреть за тем, как особо одаренные хоккеисты банально перебрасывают шайбу поверх крохотных вратарей, едва ли способных дотянуться рукой до перекладины, в Америке уже не хотели.
Вовремя прочувствовав собственный вратарский кризис, USA Hockey не побоялась обратиться к конкурентам и попросить их поделиться опытом. Писать новые программы для голкиперов американцам помогал в том числе швед Томас Магнуссон, уже много лет занимающий пост главы департамента развития вратарей в Шведском хоккейном союзе. Штаты не видели ничего зазорного в том, чтобы признать очевидное отставание. У них была проблема, и они ее решили. Как и с чьей помощью — вопрос уже десятый. Теперь дело за Канадой.
Иван Богун