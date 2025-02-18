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Российский нападающий Григорий Денисенко обменян из «Вегаса» в «Нэшвилл»

Российский нападающий Григорий Денисенко обменян из «Вегас Голден Найтс» в «Нэшвилл», сообщает пресс-служба «Предаторз». Компенсация за россиянина будет определена позже.

Источник: nhl.com

В текущем сезоне у российского форварда 24 (10+14) очка в 42 играх за «Хендерсон». Действующий контракт истекает в конце текущего сезона.

Выбранный «Флоридой» в первом раунде (15-й номер) драфта НХЛ 2018 года, Денисенко дебютировал в НХЛ в сезоне-2020/2021 в составе «Пантерз». Он сыграл в 26 играх в течение трёх сезонов за «Флориду», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас» перед сезоном-2023/2024, за который провёл лишь семь матчей, выступая в основном в АХЛ.

До приезда в Северную Америку Денисенко отыграл два сезона за «Локомотив» в КХЛ, набрав 18 (10+8) очков в 63 играх регулярного сезона.

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