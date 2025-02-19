НХЛ хочет провести ряд матчей Кубка мира в Европе

«Мы все еще надеемся, что сможем достичь соглашения по этим вопросам через IIHF. Мы хотели бы провести Кубок мира в сентябре, а они хотят играть в феврале. Мы сказали, что февраль устроит, если все игры будут проходить в Северной Америке. Мы хотим, чтобы обсуждения проводились через IIHF, а не по странам и лигам по отдельности», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.