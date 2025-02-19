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НХЛ хочет провести ряд матчей Кубка мира в Европе

НХЛ хочет провести ряд матчей Кубка мира в Европе, IIHF выступила против.

Источник: John Locher/AP/TASS

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает вариант проведения нескольких матчей группового этапа Кубка мира 2028 года в Европе, Международная федерация хоккея (IIHF) не в восторге от этой идеи, сообщил глава Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен.

Ранее НХЛ анонсировала Кубок мира 2028 года, а также заявила, что турнир будет проходить регулярно. Как отмечает Iltalehti, НХЛ и профсоюз игроков лиги проводят переговоры с национальными федерациями и принимают заявки от европейских стран на проведение матчей, что противоречит интересам IIHF, так как это может снизить интерес к чемпионату мира.

«Мы все еще надеемся, что сможем достичь соглашения по этим вопросам через IIHF. Мы хотели бы провести Кубок мира в сентябре, а они хотят играть в феврале. Мы сказали, что февраль устроит, если все игры будут проходить в Северной Америке. Мы хотим, чтобы обсуждения проводились через IIHF, а не по странам и лигам по отдельности», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.

«На этой неделе финская федерация обсудила это с НХЛ и профсоюзом игроков. Если матчи Кубка мира пройдут в Европе, это окажет большое влияние на чемпионат мира. Когда лиги и другие субъекты в Европе сталкиваются с такими проблемами, должна быть предусмотрена адекватная компенсация. Эти вопросы обсуждаются уже два года. В целом же руководство IIHF полностью поддерживает НХЛ в организации Кубка мира», — добавил он.