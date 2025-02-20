У легенды НХЛ Халла после смерти нашли дегенеративное заболевание мозга

У обладателя Кубка Стэнли 1961 года и члена Зала хоккейной славы Бобби Халла после смерти выявили хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) — прогрессирующее дегенеративное расстройство головного мозга, которое связывают с частыми травмами головы. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление вдовы Халла.
Халл умер в январе 2023 года в возрасте 84 лет. В последнее десятилетие жизни Халл испытывал проблемы с кратковременной потерей памяти и помрачением сознания и завещал свой мозг для исследований. В Центра ХТЭ Бостонского университета обнаружили, что у Халла было это расстройство.
Дебора Халл заявила, что ее муж решился на такой шаг, «видя боль и душевные страдания» семьи Стэна Микиты, его бывшего одноклубника.
Халл был одним из самых результативных нападающих в истории НХЛ, забив 610 голов за 16 сезонов в составе «Чикаго», «Хартфорда» и «Виннипега».
В декабре исследователи из Бостонского университета сообщили, что у 18 из 19 обследованных ими умерших хоккеистов-мужчин была ХТЭ. Они также обнаружили, что вероятность развития этого расстройства увеличивалась на 34% за каждый год игры в хоккей.
ХТЭ можно диагностировать только посмертно с помощью исследования мозга. Симптомы этого расстройства были выявлены у выступавшего в КХЛ и НХЛ Криса Саймона, который покончил жизнь самоубийством в 2024 году.