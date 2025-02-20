У легенды НХЛ Халла после смерти нашли дегенеративное заболевание мозга

В декабре исследователи из Бостонского университета сообщили, что у 18 из 19 обследованных ими умерших хоккеистов-мужчин была ХТЭ. Они также обнаружили, что вероятность развития этого расстройства увеличивалась на 34% за каждый год игры в хоккей.