Без России канадцев некому скинуть с хоккейного трона! Трагедия американцев в финале турнира десятилетия

Можно говорить о том, что американцы провели турнир, финал и его овертайм сильнее канадцев. Можно вспоминать как в овертайме судьи не свистнули «кленовым» нарушение численного состава. Хотя те прошли на грани, проведя паршивую смену. Однако канадцы в очередной раз доказали, что это их спорт, это их игра. Они здесь — короли, и пока ни один из претендентов на корону недостаточно хорош. Турнир 4 наций не тянет на величайший турнир всех времен, но это пролог. Хороший пролог к чему-то большему. Олимпиаде. Кубку мира. Американцы вернутся только злее. А там, глядишь, и Россия выскочит из изоляционной клетки. И добрыми мы тоже не будем.