Без России канадцев некому скинуть с хоккейного трона! Трагедия американцев в финале турнира десятилетия

Олимпиада. 2010. Ванкувер. Для сборной России — это крушение всех надежд. Только-только произошло восстание нашего хоккея с колен. Вячеслав Быков вернул стране золото чемпионата мира спустя 15, а следом сделал дубль. В логово к родоначальникам хоккея мы ехали на белом коне и требовали красную дорожку. Вместо этого получили 3:7, вернулись домой на щите и долго приходили в себя, назвав все это ночным позором.
Для Канады же тот турнир был возвращением величия. Не такого забытого, как в случае со сборной России. «Кленовые» не сидели без золота долгие 15 лет. Однако фиаско в Турине, где они пострадали от российской команды во главе с молодым Ови, сидело занозой. Лекарством от этих фантомных болей стал не только разгром нашей сборной, но и победа в финале над американцами. Им хозяева Олимпиады уступили в групповом этапе, чуть было не упустили победу в решающем матче, но Сидни Кросби зарешал в овертайме. 3:2 — золото дома!
Прошло 15 лет…
Турнир 4 наций. 2025. Бостон. России на этом междусобойчике от НХЛ нет. Не пригласили. Как нет чехов, словаков, швейцарцев и Анже Копитара с Леоном Драйзайтлем. Тем не менее, Т4Н — это главный международный турнир последних…5? 10? Даже 11 лет. С Сочи-2014 такой концентрации звезд на метр ледового пространства мировой хоккей не видел. Но побеждают снова Канадцы. Как в Сочи. Как в Ванкувере. Как всегда. Но ближе всего этот сюжет как раз к финалу Олимпиады-2010.
«Не забиваешь ты — забиваешь себе», «без голов не бывает побед»…Какие еще прописные хоккейные истины знаете вы? Например, «серьезные соперники друг другу на одном турнире дважды не проигрывают». Правильно не безотказное, но довольно надежное. В том числе, проверенное Канадой и США 15 лет назад. Вот и на этот раз успех звездно-полосатых на групповом этапе хоть и добавлял им уверенности в себе, но почти приговорил с точки зрения статистики.
Обыграть Канаду дважды: сначала у нее в Монреале, а потом у себя в Бостон — это не просто подвиг, а подтверждение величия. Такого, кажется, не делал никто и никогда. «Игра — ваша, поколение — наше», — твердили американцы, как бы внушая самим себе, что они смогут. И ведь почти смогли! Пропустив в финале первыми, подопечные Майка Салливана довольно быстро отыгрались и вышли вперед. Причем сделали это игроки из… столицы Канады! В обычной жизни Брэди Ткачак и Джейк Сандерсон — не враги канадских болельщиков, а хоккеисты «Оттавы».
В этом финале не было сумасшедших комбинаций и каких-то невероятно красивых моментов. Все голы пришли либо из ошибок, либо из неоткуда. Умение найти микромомент поражало. Были и классическое для любого финала нудное перетягивание каната. Длилось оно, правда, недолго — без малого третий период. А еще нашлось место трагедии. Маленькой трагедии большого игрока. Мэттью Ткачак после травмы хоть и вышел на матч, но уже во втором периоде почувствовал себя хуже и наблюдал за игрой с лавки. Поддерживая партнеров, не будучи в состоянии им помочь.
А решил все игрок поколения. Опять. В 2010-м таким был Сидни Кросби. Теперь, хоть Кросби и в команде, и даже с капитанской нашивкой, таким стал Коннор Макдэвид. Этот турнир не был для него выдающимся. Поначалу его даже критиковали. Не так как Джордана Биннингтона, конечно, но и канадский вратарь, в которого верил только главный тренер Джон Купер, выдал матч жизни. Биннингтон подтащил в овертайме, не дав забить Остону Мэттьюсу, а Макдэвид после ошибки того самого Мэттьюса забил золотой гол!
Можно говорить о том, что американцы провели турнир, финал и его овертайм сильнее канадцев. Можно вспоминать как в овертайме судьи не свистнули «кленовым» нарушение численного состава. Хотя те прошли на грани, проведя паршивую смену. Однако канадцы в очередной раз доказали, что это их спорт, это их игра. Они здесь — короли, и пока ни один из претендентов на корону недостаточно хорош. Турнир 4 наций не тянет на величайший турнир всех времен, но это пролог. Хороший пролог к чему-то большему. Олимпиаде. Кубку мира. Американцы вернутся только злее. А там, глядишь, и Россия выскочит из изоляционной клетки. И добрыми мы тоже не будем.
Автор: Дмитрий Ерыкалов