Малкин признался, что не верил в шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

«Я пытался спросить его о голах, но он не хочет много говорить об этом. Он просто хочет наслаждаться моментом. Он выглядит расслабленным. Хочу сказать, что пару лет назад я, возможно, не верил, что он побьет рекорд. Но сейчас — это неизбежно. Конечно, может, не в этом году, но на сто процентов в следующем», — приводит слова Малкина сайт НХЛ.