Малкин признался, что не верил в шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что пару лет назад не верил в шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин является вторым снайпером в истории чемпионатов НХЛ, он забросил 879 шайб. У Гретцки 894 гола.
«Я пытался спросить его о голах, но он не хочет много говорить об этом. Он просто хочет наслаждаться моментом. Он выглядит расслабленным. Хочу сказать, что пару лет назад я, возможно, не верил, что он побьет рекорд. Но сейчас — это неизбежно. Конечно, может, не в этом году, но на сто процентов в следующем», — приводит слова Малкина сайт НХЛ.
Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года и с тех пор выступает за столичный клуб. Малкин был выбран «Питтсбургом» на том же драфте под вторым номером.
Овечкину 39 лет. В НХЛ он удостоился звания лучшего новичка («Колдер Трофи»), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата («Арт Росс Трофи»), девять раз был лучшим снайпером («Морис Ришар Трофи»), трижды признавался самым ценным игроком сезона («Харт трофи»), лучшим игроком плей-офф («Конн Смайт Трофи») и самым выдающимся игроком сезона по версии профсоюза хоккеистов НХЛ («Тед Линдсей Эворд»). В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».
Малкину 38 лет. Всю свою карьеру в НХЛ он провел в стане «Пингвинз», с которыми завоевал три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 годы). Уроженец Магнитогорска является обладателем «Колдер Трофи», «Арт Росс Трофи» (дважды), «Харт Трофи», «Конн Смайт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».
В составе сборной России Овечкин и Малкин вместе становились чемпионами мира 2012 и 2014 годов. Также капитан «Вашингтона» завоевал золото первенства мира 2008 года.