Тотальное уничтожение! Овечкин не смог забить, но «Вашингтон» растоптал «Питтсбург»

«Питтсбург» же обосновался на 14-м месте на Востоке, от топ-8 «пингвинов» отделяло шесть очков. Несмотря на хорошую форму Сидни Кросби и возвращение Евгения Малкина, оправившегося от травмы, вера «Пингвинз» в выход в плей-офф иссякала всё быстрее с каждым матчем. Встреча с принципиальным соперником в этом плане была очень кстати: так можно задать победный настрой с самого начала финального отрезка сезона.