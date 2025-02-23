НХЛ назвала дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

После данной встречи средний показатель россиянина по голам за матч в текущем сезоне снизился до 0,65. По прогнозам НХЛ, при таком показателе Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки в ночь на 16 апреля по московскому времени в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее лига прогнозировала, что россиянин обновит рекорд 12 апреля в выездном матче с «Коламбус Блю Джекетс».