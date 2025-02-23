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НХЛ назвала дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ: Овечкин побьет снайперский рекорд Гретцки 16 апреля.

Источник: Chris Tanouye/Freestyle Photography/Getty Images

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте объявила, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин станет лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ 16 апреля.

В субботу «Вашингтон» разгромил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата со счетом 8:3. Овечкин в прошедшей встрече очков не набрал.

После данной встречи средний показатель россиянина по голам за матч в текущем сезоне снизился до 0,65. По прогнозам НХЛ, при таком показателе Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки в ночь на 16 апреля по московскому времени в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее лига прогнозировала, что россиянин обновит рекорд 12 апреля в выездном матче с «Коламбус Блю Джекетс».

Овечкин является вторым снайпером в истории чемпионатов НХЛ, он забросил 879 шайб. Рекорд лиги принадлежит Гретцки (894 гола). В текущем сезоне россиянин набрал 43 очка (26 голов + 17 передач) в 40 играх.

Вашингтон
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