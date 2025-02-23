Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Баффало» — криптонит Шестеркина. Игорь пропустил пять шайб за период и был заменен

«Клинки» забили «Рейнджерс» восемь голов и одержали пятую победу в шести последних встречах.

Источник: Getty Images

У «Рейнджерс» на Турнире четырёх наций было широкое представительство — Миллер, Фокс, Трочек и Крайдер играли за сборную США, Вааканайнен выступал за Финляндию, а Зибанеджад — за Швецию. Лавиолетт наверняка держал это в голове, но по объективным обстоятельствам не мог дать лидерам отдыха.

Команды сыграли в этом сезоне два матча и обменялись победами. Причём встречу на «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» проиграли со счётом 1:6, а Шестёркин после пятой пропущенной шайбы покинул ворота.

Те горькие флэшбеки всплыли у Игоря уже после первого периода. Первые два гола «клинки» забросили не без доли везения — у Куинна сорвалась шайба с крюка, что дезориентировало вратаря, а Далин переправил снаряд в ворота, уворачиваясь от наброса Гринвея.

На этом кошмар гостей не закончился — Томпсон, Маклауд и Далин установили сокрушительные 5:0 на табло. Сразу после шайбы капитана «Сэйбрз» Шестёркин покинул ворота — быстрее по игровым причинам за всю карьеру в НХЛ Игорь площадку ещё не покидал.

Во втором периоде «копы» дали небольшую надежду, забросив две шайбы в большинстве (одна из них — по протоколу в равных составах). Но то был мираж.

В заключительном отрезке «Баффало» закончили то, что начали в первом — Томпсон и Маклауд оформили дубль, а Йокихарью забросил вторую шайбу в сезоне, доведя дело до итогового разгрома.

8:2 — «Баффало» уничтожили «Рейнджерс», вновь поставив вопрос ребром о том, попадёт ли нью-йоркская команда в плей-офф. Игорь Шестёркин провёл очередной неубедительный матч, а «Сэйбрз», похоже, становятся своего рода криптонитом для российского голкипера — два раза за сезон Игорь пропустил пять шайб и был заменён в очных матчах. Главный тренер «Рейнджерс» защитил своего вратаря на пресс-конференции, что очень важно: «Нет смысла говорить о каком-то конкретном человеке на этой встрече. Мы не были хороши как команда. Мы получили, что заслужили».

Баффало
8:2
5:0, 0:2, 3:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
23.02.2025, 01:30 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Питер Лавиолетт
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Игорь Шестеркин
(Джонатан Куик)
1-й период
01:46
Джек Куинн
11:58
Расмус Далин
(Джордан Гринуэй)
15:32
Тэйдж Томпсон
(Йон Петерка)
17:33
Райан Маклеод
(Джейсон Зукер, Расмус Далин)
17:50
Сэм Кэррик
18:21
Расмус Далин
(Тэйдж Томпсон, Джейсон Зукер)
2-й период
20:32
Райлли Смит
20:32
Райлли Смит
25:20
Бек Маленстин
25:29
Крис Крайдер
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
29:22
Бек Маленстин
31:25
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Джей Ти Миллер)
3-й период
43:47
Тэйдж Томпсон
(Иржи Кулих)
45:40
Райан Маклеод
(Оуэн Пауэр, Джейсон Зукер)
48:31
Зак Бенсон
52:30
Зак Бенсон
59:24
Хенри Йокихарью
(Деннис Джилберт, Зак Бенсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь