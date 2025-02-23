«Баффало» — криптонит Шестеркина. Игорь пропустил пять шайб за период и был заменен

8:2 — «Баффало» уничтожили «Рейнджерс», вновь поставив вопрос ребром о том, попадёт ли нью-йоркская команда в плей-офф. Игорь Шестёркин провёл очередной неубедительный матч, а «Сэйбрз», похоже, становятся своего рода криптонитом для российского голкипера — два раза за сезон Игорь пропустил пять шайб и был заменён в очных матчах. Главный тренер «Рейнджерс» защитил своего вратаря на пресс-конференции, что очень важно: «Нет смысла говорить о каком-то конкретном человеке на этой встрече. Мы не были хороши как команда. Мы получили, что заслужили».