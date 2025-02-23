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Овечкин обновил собственный исторический рекорд в НХЛ

Голкипер «Эдмонтона» Пикар стал 181-м вратарем, кому забил Овечкин в матчах НХЛ.

Источник: NHL.com

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он забросил в матчах чемпионатов лиги.

«Вашингтон» принимает «Эдмонтон Ойлерз» в рамках регулярного первенства. Во втором периоде встречи Овечкин отметился голом, поразив ворота канадского вратаря «Эдмонтона» Кэлвина Пикара на 29-й минуте игры. Пикар стал 181-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству вратарей, которым он забросил в чемпионатах лиги. Для Пикара матч против «Кэпиталз» стал третьим в карьере в «регулярках» НХЛ, участие в которых принял Овечкин.

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