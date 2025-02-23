Овечкин сократил отставание от Гретцки до 13 голов

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 13 голов.
Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче первенства против «Эдмонтон Ойлерз». 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в чемпионатах до 881.
Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.