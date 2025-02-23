ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! Ови оформил хет-трик и повторил великий рекорд Ягра!

Второй период начался с меньшинства «Вашингтона», в котором хозяева, однако, сумели выстоять. В дальнейшем команды продолжили давить, но ближе к голу были «Кэпиталз». Сначала Чикран убежал в контратаку, однако не попал в створ. Затем Макмайкл получил шайбу у ворот, но не смог переиграть Кэлвина Пикара.