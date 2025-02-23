ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! Ови оформил хет-трик и повторил великий рекорд Ягра!

И «Вашингтон», и «Эдмонтон» проводили второй матч за два дня, однако настроение у них было разное. «Кэпиталз» только-только уничтожили «Питтсбург» — 8:3. Хоть Александр Овечкин и не набрал очков, «столичные» пребывали в отличном расположении духа.
«Эдмонтон» же проиграл «Филадельфии», пропустив аж шесть шайб, и несколько ухудшил своё положение в таблице. «Ойлерз» перед встречей с «Вашингтоном» оказались на четвёртой строчке на Западе.
Но именно «нефтяники» открыли счёт в матче.
На второй минуте Коннор Макмайкл отправился на две минуты на скамейку штрафников, оставив «Вашингтон» в меньшинстве. «Эдмонтон» начал розыгрыш в чужой зоне, Коннор Макдэвид накрутил соперников и отдал передачу в сторону слота на Райана Ньюджент-Хопкинса. Тот вторым касанием перевёл направо на Леона Драйзайтля, который вколотил шайбу в ворота Чарли Линдгрена. 1:0!
«Ойлерз» потребовалось всего 102 секунды с начала матча, чтобы выйти вперёд.
После качельной игры к концу периода инициативой завладел «Вашингтон». «Столичные» поднажали и к концу двадцатиминутки сумели отыграться.
На 18-й минуте Мэтт Рой сделал наброс от синей линии, а на пятачке Пьер-Люк Дюбуа подставил клюшку. Хоть шайба и отскочила в сторону, но там оказался Том Уилсон, бросивший под перекладину и сравнявший счёт! Канадец отличился в третьей встрече подряд.
Однако и это было ещё не всё. На последней минуте периода «Вашингтон» организовал атаку, в ходе которой Джейкоб Чикран бросил низом от синей линии. Шайба задела Ньюджент-Хопкинса и заскочила в ворота. 2:1! Защитник оформил свой третий гол за два матча.
Второй период начался с меньшинства «Вашингтона», в котором хозяева, однако, сумели выстоять. В дальнейшем команды продолжили давить, но ближе к голу были «Кэпиталз». Сначала Чикран убежал в контратаку, однако не попал в створ. Затем Макмайкл получил шайбу у ворот, но не смог переиграть Кэлвина Пикара.
А на 29-й минуте на авансцену вышел Овечкин.
Алексей Протас отобрал шайбу в зоне «Вашингтона», отдал её Дилану Строуму, который, преодолев чужую синюю линию, оставил её Ови. Капитан «столичных» прицелился — и оформил 880-й гол в карьере! До Гретцки осталось всего 14!
Ови подъехал к бортику и отпраздновал со своим сыном Серёжей.
Эта шайба также стала 27-й для Овечкина в сезоне. Нападающий также забил 150-й гол после 36 лет. Ови стал четвёртым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим добиться этого достижения — после Теэму Селянне (192), Джонни Бьюсика (193) и Горди Хоу (235).
А Пикар оказался 181-м вратарём, которому забивал форвард.
Однако на этом Александр не остановился! Под занавес периода «Эдмонтон» остался в меньшинстве и дал «Вашингтону» возможность разыграть лишнего. Чикран от синей линии отдал в офис Овечкина, который щелкнул — и попал! Дубль! А до Гретцки осталось всего 13 шайб!
Впрочем, на последней минуте периода «Вашингтон», явно поймавший кураж, ещё раз поиздевался над «Эдмонтоном» — на этот раз капитально. Хоккеисты «столичных» передачами в касание разорвали оборону «Ойлерз» и вывели на решающий бросок Макмайкла. Коннор бросал уже в пустой угол. 5:1 и 20-й гол канадца в сезоне!
В третьем периоде «Эдмонтон» сумел отыграть один гол. Гости перехватили шайбу в чужой зоне, Ньюджент-Хопкинс оказался у ворот и переиграл Линдгрена — 2:5.
Однако все взоры были прикованы, конечно же, к Овечкину. Александр мог оформлять хет-трик, но после поперечного паса в круг вбрасывания не смог попасть по шайбе — а ведь Пикар уже был отыгран!
На 51-й минуте «столичные» отработали в защите, после чего убежали в контратаку. С броском Ови голкипер «Эдмонтона» справился, однако капитан «Кэпиталз» сохранил шайбу. Хозяева провели розыгрыш, в финальной стадии которого Строум оказался в одиночестве перед воротами и спокойно перевёл шайбу в пустой угол — 6:2! А Протас, отдавший голевую передачу, оформил ассистентский хет-трик.
На 56-й минуте «Эдмонтон» отыграл ещё один гол.
А на 58-й минуте случился главный эпизод матча.
Тренерский штаб «Ойлерз» решил заменить голкипера на шестого полевого игрока. В итоге шайба дошла до Овечкина, который отправил её в пустые ворота. Хет-трик!!!
В итоге «Вашингтон» одержал победу, вышел на первое место в НХЛ и продолжил борьбу за Президентский кубок.
Гол Овечкина оказался победным — благодаря этому Александр повторил великий рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов в карьере. Теперь у обоих по 135 таких шайб.
Кроме того, Ови оформил хет-трик, сократил отставание от Гретцки всего до 12 шайб и, кажется, похоронил скептические разговоры о том, сумеет ли побить рекорд в нынешнем сезоне.
Его вряд ли уже кто-то остановит.
Владимир Лаевский