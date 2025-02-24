НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет снайперский рекорд Гретцки

Ранее в лиге предположили, что 39-летний россиянин может побить рекорд Гретцки 15 апреля по московскому времени в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». В настоящее время средний показатель голов Овечкина за матч в нынешнем сезоне составляет 0,71. Новой датой называется 4 апреля, когда «Вашингтон» дома сыграет против «Чикаго Блэкхокс».