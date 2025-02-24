НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет снайперский рекорд Гретцки

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на сайте обновила прогноз по дате, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.
В воскресенье «Вашингтон» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата со счетом 7:3. Овечкин оформил хет-трик.
Ранее в лиге предположили, что 39-летний россиянин может побить рекорд Гретцки 15 апреля по московскому времени в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». В настоящее время средний показатель голов Овечкина за матч в нынешнем сезоне составляет 0,71. Новой датой называется 4 апреля, когда «Вашингтон» дома сыграет против «Чикаго Блэкхокс».
В среднем за карьеру россиянин забрасывает 0,60 гола за матч. При этом показателе капитан столичного клуба побьет рекорд Гретцки в заключительной игре регулярного чемпионата — 12 апреля в выездной встрече с «Коламбус Блю Джекетс».
За свою карьеру Овечкин забросил 882 шайбы в 1467 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.