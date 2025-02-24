Овечкин прокомментировал хет-трик в матче с «Эдмонтоном»

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин считает важным хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона». Об этом он рассказал в эфире телеканала TNT.
«Вашингтон» дома со счетом 7:3 обыграл «Эдмонтон», Овечкин забросил три шайбы. Россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах до 882, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).
«То, что я разделил этот успех с семьей, которая была на арене, много значит для меня. Особенно против одной из лучших команд в лиге. Приятно побеждать, забрасывать шайбы, я думаю, моя семья будет рада», — сказал Овечкин.
«Мы наслаждаемся атмосферой в раздевалке. Да, бывают взлеты и падения, но для нас важно играть так же и набирать очки», — добавил нападающий.
Овечкин рассказал, как провел паузу на Турнир четырех наций, в котором не принимали участие хоккеисты из России. «Я просто отдыхал, наслаждался временем с семьей. Провел несколько тренировок с [бывшим хоккеистом сборной России] Дарюсом Каспарайтисом. Сейчас очень важно быть здоровым», — отметил Овечкин.
«Вашингтон» после 57 матчей набрал 84 очка и занимает 1-е место в Восточной конференции и общей таблице НХЛ, в регулярном чемпионате команда проведет еще 25 встреч. В следующей игре «Вашингтон» примет «Калгари». Встреча начнется в 03:00 мск 26 февраля.