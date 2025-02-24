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Овечкин прокомментировал хет-трик в матче с «Эдмонтоном»

Форвард «Вашингтона» отметил, что на игре присутствовала его семья.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин считает важным хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона». Об этом он рассказал в эфире телеканала TNT.

«Вашингтон» дома со счетом 7:3 обыграл «Эдмонтон», Овечкин забросил три шайбы. Россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах до 882, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

«То, что я разделил этот успех с семьей, которая была на арене, много значит для меня. Особенно против одной из лучших команд в лиге. Приятно побеждать, забрасывать шайбы, я думаю, моя семья будет рада», — сказал Овечкин.

«Мы наслаждаемся атмосферой в раздевалке. Да, бывают взлеты и падения, но для нас важно играть так же и набирать очки», — добавил нападающий.

Овечкин рассказал, как провел паузу на Турнир четырех наций, в котором не принимали участие хоккеисты из России. «Я просто отдыхал, наслаждался временем с семьей. Провел несколько тренировок с [бывшим хоккеистом сборной России] Дарюсом Каспарайтисом. Сейчас очень важно быть здоровым», — отметил Овечкин.

«Вашингтон» после 57 матчей набрал 84 очка и занимает 1-е место в Восточной конференции и общей таблице НХЛ, в регулярном чемпионате команда проведет еще 25 встреч. В следующей игре «Вашингтон» примет «Калгари». Встреча начнется в 03:00 мск 26 февраля.

Вашингтон
7:3
2:1, 3:0, 2:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
23.02.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Крис Ноблаух
Вратари
Чарли Линдгрен
Кэлвин Пикар
(Кэлвин Пикар)
1-й период
01:08
Коннор Макмайкл
01:42
Леон Драйзайтль
(Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
17:15
Том Уилсон
(Мэтт Рой, Пьер-Люк Дюбуа)
18:09
Виктор Арвидссон
19:36
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Том Уилсон)
19:48
Мэтт Рой
2-й период
22:23
Джейкоб Чикран
28:53
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
36:49
Тай Эмберсон
38:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
39:45
Коннор Макмайкл
(Алексей Протас, Джон Карлсон)
3-й период
46:35
Райан Нюджент-Хопкинс
(Зак Хаймэн, Виктор Арвидссон)
50:38
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Алексей Протас)
55:05
Джефф Скиннер
57:22
Александр Овечкин
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь