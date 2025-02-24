Главный тренер «Вашингтона» назвал невероятным выступление Овечкина в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин показывает невероятную игру в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал главный тренер команды Спенсер Карбери, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.
В воскресенье «Вашингтон» дома со счетом 7:3 обыграл «Эдмонтон», Овечкин забросил три шайбы. Россиянину осталось забросить 12 шайб, чтобы повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894).
«Вы не сможете написать рассказ или книгу о том, что он делает сейчас в свои 39 лет, — сказал Карбери. — Он забивает потрясающие голы в ворота прошлогодних финалистов Кубка Стэнли. Это просто невероятно».
Овечкин в нынешнем сезоне набрал 46 очков (29 голов + 17 результативных передач) в 41 матче. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 25 игр.