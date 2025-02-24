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Вратарь «Вашингтона» Линдгрен назвал безумием игру Овечкина

В воскресенье форвард оформил хет-трик в матче против «Эдмонтона».

Источник: Leah Hennel/Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Игра российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина является безумием. Такое мнение высказал вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, комментарий которого приводит портал RMNB.

В воскресенье 39-летний Овечкин оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (7:3).

«Это просто безумие, честно говоря, — сказал Линдгрен. — Я стараюсь использовать каждый свой шанс, чтобы увидеть, как он играет, как он забивает голы. И мне приятно видеть, как наша публика просто присоединяется к нам и поддерживает его. У нас есть команда, которая поддерживает его. Это был веселый матч».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 882 шайбы. Он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 25 игр.

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