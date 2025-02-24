Вратарь «Вашингтона» Линдгрен назвал безумием игру Овечкина

«Это просто безумие, честно говоря, — сказал Линдгрен. — Я стараюсь использовать каждый свой шанс, чтобы увидеть, как он играет, как он забивает голы. И мне приятно видеть, как наша публика просто присоединяется к нам и поддерживает его. У нас есть команда, которая поддерживает его. Это был веселый матч».