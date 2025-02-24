Нападающий «Вашингтона» Уилсон назвал Овечкина лучшим снайпером в истории

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории всех времен. Такое мнение высказал нападающий столичной команды Том Уилсон, комментарий которого приводит портал RMNB.
В воскресенье Овечкин оформил хет-трик в домашнем матче с «Эдмонтоном» (7:3). На счету россиянина 882 гола в регулярных чемпионатах, рекордсменом является канадский форвард Уэйн Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 25 игр.
«Он лучший снайпер всех времен, у него все будет в порядке с броском, — сказал Уилсон, комментируя гол Овечкин в пустые ворота из своей зоны. — Все, что он делает, впечатляет. Он всегда находит способ забить — с “пятака”, в пустые ворота, со своей половины. За этим всегда интересно наблюдать».
В нынешнем сезоне на счету Овечкина 29 голов в 41 матче регулярного чемпионата.