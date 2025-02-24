Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападающий «Вашингтона» Уилсон назвал Овечкина лучшим снайпером в истории

Россиянину осталось забить 12 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории всех времен. Такое мнение высказал нападающий столичной команды Том Уилсон, комментарий которого приводит портал RMNB.

В воскресенье Овечкин оформил хет-трик в домашнем матче с «Эдмонтоном» (7:3). На счету россиянина 882 гола в регулярных чемпионатах, рекордсменом является канадский форвард Уэйн Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 25 игр.

«Он лучший снайпер всех времен, у него все будет в порядке с броском, — сказал Уилсон, комментируя гол Овечкин в пустые ворота из своей зоны. — Все, что он делает, впечатляет. Он всегда находит способ забить — с “пятака”, в пустые ворота, со своей половины. За этим всегда интересно наблюдать».

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 29 голов в 41 матче регулярного чемпионата.

Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь