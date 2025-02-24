Нападающий «Вашингтона» Уилсон назвал Овечкина лучшим снайпером в истории

«Он лучший снайпер всех времен, у него все будет в порядке с броском, — сказал Уилсон, комментируя гол Овечкин в пустые ворота из своей зоны. — Все, что он делает, впечатляет. Он всегда находит способ забить — с “пятака”, в пустые ворота, со своей половины. За этим всегда интересно наблюдать».