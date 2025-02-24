НХЛ сократила на 11 дней срок ожидаемого рекорда Овечкина

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте организации.