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НХЛ сократила на 11 дней срок ожидаемого рекорда Овечкина

Россиянину осталось забросить 12 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки.

Источник: NHL.com

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее в НХЛ предположили, что 39-летний россиянин превзойдет рекорд Гретцки 16 апреля в гостевом матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Новой датой в лиге назвали 5 апреля, когда «Вашингтон» дома сыграет против «Чикаго».

На счету Овечкина 882 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки 894 гола. Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 26 февраля дома против «Калгари». Столичная команда проведет еще 25 игр в регулярном чемпионате.

Вашингтон
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