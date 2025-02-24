«Это смертная казнь»: Америка стоит на ушах после хет-трика Овечкина

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал главным героем игрового дня Национальной хоккейной лиги после того, как забросил три шайбы в матче чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз». О том, как на успех 39-летнего россиянина отреагировала Северная Америка, — в материале РИА Новости Спорт.
«Овечкин — лучший хоккеист в мире»
Матч между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном» оправдал все ожидания. И даже, пожалуй, превзошел их: убойная связка Коннора Макдэвида с Леоном Драйзайтлем в спецбригаде «Ойлерз», результативная игра обеих команд, победное шествие «Кэпиталз» и, конечно же, яркий перформанс Александра Овечкина. Всего за одну игру 39-летний россиянин оформил уйму достижений. Лидер «столичных» забивал на любой вкус и забивал много. Ови был невероятно нацелен на чужие ворота и наносил по ним броски один за другим, трижды угодив в цель. Благодаря историческому хет-трику Александр Михайлович сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб.
«Возможно ли обойти Гретцки в этом сезоне? Иду от игры к игре. Сегодня у меня были неплохие шансы забить еще, но я довольствуюсь и тремя голами», — прокомментировал свою голевую феерию капитан «Вашингтона».
Феномен Овечкина заключается еще и в том, что все давным-давно изучили стиль его игры и привыкли, что россиянин способен буквально на все, но при этом Александр до сих пор продолжает удивлять — не только общественность, а даже своих одноклубников.
«Я никогда не видел парня, который был бы настолько голоден. Некоторые игроки забивают и после этого думают: “Окей, у меня был хороший вечер”. Но Ови возвращается на скамейку запасных и буквально сразу спрашивает, может ли он снова выйти. Это весьма забавно. Удивительная история — наблюдать, как он делает то, что он умеет», — восхитился Овечкиным канадский форвард Том Уилсон, который играет бок о бок с россиянином более десяти лет. «Я вам говорю, он поражает меня каждый день. Он воистину лучший. Я очень рад, что он выступает за “Вашингтон”, делить с ним одну раздевалку невероятно. Он забивает всеми различными способами. Я рад, что мне не довелось играть против Алекса. Овечкин — лучший хоккеист в мире», — добавил американский голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен.
Отметили успех Овечкина и его соперники. Однажды канадец Кори Перри стал одним из авторов кошмара для сборной России на олимпийском турнире в Ванкувере, сегодня же именитый форвард «Эдмонтона» отдает Александру должное: «Он лучший голеадор в мире. И если давать ему столько времени и пространства на площадке, то он найдет способы отметиться голом».
Пресс-служба «Ойлерз» и вовсе выступила с более сочными высказываниями в отношении Овечкина. «Нефтяники» хоть и потерпели громкое и болезненное поражение, но нашли в себе силы восхититься Овечкиным. «Смертная казнь», — с таким заголовком был опубликован материал о матче на официальном сайте клуба. С одной стороны, в этом заголовке было обыграно название «Кэпиталз» и термин смертной казни на английском языке, с другой — отражен ход встречи.
«Это был день Овечкина и “Вашингтона”, трудный день для “сине-оранжевых”. Овечкин забросил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в карьере и оформил хет-трик, оказавшись всего в 13 голах от того, чтобы побить рекорд Гретцки. Если бы Великая Восьмерка не пропустил пять недель из-за перелома ноги в первой части сезона, когда он был лидером чемпионата с 15 голами в 18 играх, то имелись бы все основания полагать, что сегодня мы могли бы увидеть, как Овечкин побил бы рекорд в игре против клуба, за который Гретцки забросил 583 шайбы из 894-х за всю карьеру», — говорится в заметке.
«Соперники до сих пор не понимают, как его остановить»
СМИ, которые освещают жизнь «Вашингтона», смакуют победу своей команды над «Эдмонтоном». Их можно понять — у «Кэпиталз» минувшие выходные прошли великолепно. Вернувшись к работе после паузы в сезоне НХЛ подопечные Спенсера Карбери разгромили своих принципиальных соперников «Питтсбург Пингвинз» (8:3) и вернули себе лидерство в чемпионате, одолев «Ойлерз».
«Овечкин оформил хет-трик, а его “Вашингтон” победил “Эдмонтон” Макдэвида в прекрасный и солнечный воскресный день. Это было великолепно. Каждый раз в сезоне, когда “Кэпиталз” уходят на паузу в чемпионате, я думаю: “Ну, теперь все кончено, волшебство не могло длиться вечно”. И каждый раз они доказывают мою неправоту. В частности, это доказывает и Овечкин. Его 880-я шайба в карьере была заброшена в быстрой атаке после великолепной передачи Дилана Строума, а второй гол в игре получился после классического щелчка Ови из “офиса Ови”. Об этом броске вы будете рассказывать своим внукам через тридцать лет. Хет-трик же он оформил после броска по пустым воротам с расстояния в 42 метра. Это было похоже на судьбу», — написал автор портала Russian Machine Never Breaks.
Журналистка The Hockey News Сэмми Силбер тоже не пожалела эпитетов в адрес Овечкина. А ведь она за свою журналистскую карьеру своими глазами повидала огромное множество подвигов 39-летнего россиянина.
«Его способность забивать голы превосходит время. Достижение отметки в 895 шайб — числа, которое когда-то ранее считалось недоступным, — теперь неизбежно. Овечкину 39 лет, но он продолжает доказывать, что возраст — это всего лишь цифра. Когда речь заходит о том, что делает Овечкина настолько стабильным голеадором, то ответ прост: его бросок. Овечкин никогда не теряет своей силы броска и голевого чутья: будь то бросок в касание с места или с пятака. Овечкин вкладывает все силы в каждую попытку забросить шайбу в ворота. По сей день защитники и вратари команд-соперниц “Вашингтона” не могут до конца понять, как же его остановить», — высказалась журналистка в своей колонке.
«Овечкин и Макдэвид не набрали очков в своих первых матчах после рестарта чемпионата, но их дела на “Кэпитал Уан Арене” сегодня сложились иначе. Макдэвид помог Драйзайтлю открыть счет в матче, но суперзвезда “Вашингтона” украл у них заголовки, оформив победный хет-трик. Ови празднует 29-й гол в сезоне, что приближает российскую звезду к отметке в 13 голов до нового снайперского рекорда в истории чемпионатов НХЛ. У него есть еще 25 игр, чтобы добиться этого в текущем регулярном сезоне», — добавили авторы издания The Hockey Writers.
Человек-рекорд
Забросив три шайбы в матче с «Эдмонтоном», Александр Овечкин оформил 32-й хет-трик в своей карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин догнал великого Фила Эспозито и разделил с ним пятерку лучших игроков в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по количеству матчей с тремя голами и более является Уэйн Гретцки (50 хет-триков). Второе место рейтинга принадлежит Марио Лемье (40), после него следуют Майк Босси (39) и Бретт Халл (33). Авторы Sports Illustrated добавили, что из 32 своих хет-триков 19 Овечкин оформил уже после достижения возраста 30 лет. По данным издания, российский форвард является рекордсменом по этому показателю. Ранее рекорд по числу матчей с тремя и более голами среди игроков 30+ лет принадлежал Эспозито (18).
Сэмми Сильбер из The Hockey News также отметила, что Овечкин отныне является первым и единственным игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить не менее 200 шайб в течение трех разных десятилетий — в 2000-е, 2010-е и 2020-е. Феноменально. У Овечкина что ни матч — то рекорд.