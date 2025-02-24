«Это смертная казнь»: Америка стоит на ушах после хет-трика Овечкина

«Я никогда не видел парня, который был бы настолько голоден. Некоторые игроки забивают и после этого думают: “Окей, у меня был хороший вечер”. Но Ови возвращается на скамейку запасных и буквально сразу спрашивает, может ли он снова выйти. Это весьма забавно. Удивительная история — наблюдать, как он делает то, что он умеет», — восхитился Овечкиным канадский форвард Том Уилсон, который играет бок о бок с россиянином более десяти лет. «Я вам говорю, он поражает меня каждый день. Он воистину лучший. Я очень рад, что он выступает за “Вашингтон”, делить с ним одну раздевалку невероятно. Он забивает всеми различными способами. Я рад, что мне не довелось играть против Алекса. Овечкин — лучший хоккеист в мире», — добавил американский голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен.