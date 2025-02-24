Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин прокомментировал хет-трик и погоню за Гретцки

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Его слова приводятся на сайте лиги.

Источник: Chris Tanouye/Freestyle Photography/Getty Images

Хоккеист заявил, что с каждым матчем ему нужно двигаться вперед, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. «Сегодня у меня было несколько хороших моментов, чтобы забить больше, но я возьму и три шайбы», — добавил он.

Встреча между «Кэпиталс» и «Ойлерс» прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 7:3. Овечкин оформил хет-трик.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Россиянин сократил отставание от Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 12 шайб.

Вашингтон
7:3
2:1, 3:0, 2:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
23.02.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Крис Ноблаух
Вратари
Чарли Линдгрен
Кэлвин Пикар
(Кэлвин Пикар)
1-й период
01:08
Коннор Макмайкл
01:42
Леон Драйзайтль
(Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
17:15
Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Мэтт Рой)
18:09
Виктор Арвидссон
19:36
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Дилан Строум)
19:48
Мэтт Рой
2-й период
22:23
Джейкоб Чикран
28:53
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Дилан Строум)
36:49
Тай Эмберсон
38:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
39:45
Коннор Макмайкл
(Джон Карлсон, Алексей Протас)
3-й период
46:35
Райан Нюджент-Хопкинс
(Виктор Арвидссон, Зак Хаймэн)
50:38
Дилан Строум
(Алексей Протас, Джон Карлсон)
55:05
Джефф Скиннер
57:22
Александр Овечкин
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь