Овечкин прокомментировал хет-трик и погоню за Гретцки

Хоккеист заявил, что с каждым матчем ему нужно двигаться вперед, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. «Сегодня у меня было несколько хороших моментов, чтобы забить больше, но я возьму и три шайбы», — добавил он.