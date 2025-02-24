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Овечкин рассказал, кто должен быть следующим капитаном «Вашингтона»

Овечкин заявил, что Уилсон должен быть следующим капитаном «Вашингтона».

Источник: Patrick Smith/Getty Images

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что следующим капитаном команды следует назначить форварда Тома Уилсона.

«Да, это команда Тома Уилсона. Он должен быть капитаном», — сказал 39-летний Овечкин в эфире NHL on TNT.

Овечкин представляет «Вашингтон» с 2004 года и с 2010 года является капитаном команды. Уилсону 30 лет, он выступает за «Кэпиталз» с 2013 года.

За карьеру Овечкин забросил 882 шайбы в 1467 матчах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

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