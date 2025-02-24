Овечкин рассказал, кто должен быть следующим капитаном «Вашингтона»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что следующим капитаном команды следует назначить форварда Тома Уилсона.
«Да, это команда Тома Уилсона. Он должен быть капитаном», — сказал 39-летний Овечкин в эфире NHL on TNT.
Овечкин представляет «Вашингтон» с 2004 года и с 2010 года является капитаном команды. Уилсону 30 лет, он выступает за «Кэпиталз» с 2013 года.
За карьеру Овечкин забросил 882 шайбы в 1467 матчах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.