Овечкин может не только побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне — выиграть еще один Кубок Стэнли

Травма российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ноябре вывела его из строя более чем на месяц. Ход к тому моменту капитан «столичных» набрал сумасшедший, оттого и было вдвойне обидно — тогда казалось, что побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне будет крайне сложно.
Но, вернувшись, Александр Великий почти не сбавил темп. Да, забивал меньше, чем на старте регулярки, но график в 0,5 гола за матч держал. И казалось, что перерыв на Турнир четырех наций совсем некстати — к паузе в чемпионате Ови подошел с серией из пяти встреч с набранными очками, в четырех из которых забивал.
Однако почти двухнедельный простой пошел на пользу не только нашему звездному ветерану, но и всему «Вашингтону». Сначала «столичные» разнесли «Питтсбург» (8:3), а затем катком прошлись по «Эдмонтону» (7:3). В первом случае феерили только партнеры Овечкина, а вот в игре с командой Коннора Макдэвида в роли главной звезды выступил уже сам Александр, оформивший хет-трик. Российский форвард не стал скрывать, что отдых помог ему набраться сил, но теперь снова разгорелась главная интрига: получится ли у Овечкина превзойти Гретцки уже этой весной?
«Вашингтону» осталось провести в регулярке 25 игр, а Александру для абсолютного рекорда — забросить 13 шайб. Задача не выглядит невыполнимой, особенно учитывая хоккей, который показывает «Кэпс» в НХЛ-2024/25. Летние приобретения добавили «столичным» мастерства, а главный тренер Спенсер Карбери смог найти лучшее применение всем лидерам, в том числе Овечкину.
«Вашингтон» — лучший по очкам во всей лиге, а занимающий второе место в Восточной конференции «Торонто» опережает на 12 баллов. Это просто фантастический отрыв, учитывая плотность в таблице и высокую конкуренцию в НХЛ. По голам «столичные» — также номер один.
Не так давно беспросветные выступления «Вашингтона» укрепили в нас мысль, что главная цель команды — помочь Овечкину добраться до рекорда. Но уже в этом сезоне он вполне может добиться и командного успеха.
В графике, в котором Александр забивает в этом чемпионате, он должен обойти Гретцки уже через 18 матчей. Наверное, самой красивой стала бы история, когда рекорд пал бы в последнем домашнем матче регулярки против «Коламбуса». Но если 895-й окажется в ворота «Питтсбурга» — это тоже символично. Лига уже не живет исключительно противостоянием Кросби и Овечкина, как лет 15 назад, но войти в историю на арене главного соперника в карьере радостно вдвойне.
Автор: Артур Хайруллин