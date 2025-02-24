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Овечкин может не только побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне — выиграть еще один Кубок Стэнли

Судя по тому, как играет «Вашингтон», в таком прогнозе нет ничего невозможного.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

Травма российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ноябре вывела его из строя более чем на месяц. Ход к тому моменту капитан «столичных» набрал сумасшедший, оттого и было вдвойне обидно — тогда казалось, что побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне будет крайне сложно.

Но, вернувшись, Александр Великий почти не сбавил темп. Да, забивал меньше, чем на старте регулярки, но график в 0,5 гола за матч держал. И казалось, что перерыв на Турнир четырех наций совсем некстати — к паузе в чемпионате Ови подошел с серией из пяти встреч с набранными очками, в четырех из которых забивал.

Однако почти двухнедельный простой пошел на пользу не только нашему звездному ветерану, но и всему «Вашингтону». Сначала «столичные» разнесли «Питтсбург» (8:3), а затем катком прошлись по «Эдмонтону» (7:3). В первом случае феерили только партнеры Овечкина, а вот в игре с командой Коннора Макдэвида в роли главной звезды выступил уже сам Александр, оформивший хет-трик. Российский форвард не стал скрывать, что отдых помог ему набраться сил, но теперь снова разгорелась главная интрига: получится ли у Овечкина превзойти Гретцки уже этой весной?

Новость

«Вашингтону» осталось провести в регулярке 25 игр, а Александру для абсолютного рекорда — забросить 13 шайб. Задача не выглядит невыполнимой, особенно учитывая хоккей, который показывает «Кэпс» в НХЛ-2024/25. Летние приобретения добавили «столичным» мастерства, а главный тренер Спенсер Карбери смог найти лучшее применение всем лидерам, в том числе Овечкину.

«Вашингтон» — лучший по очкам во всей лиге, а занимающий второе место в Восточной конференции «Торонто» опережает на 12 баллов. Это просто фантастический отрыв, учитывая плотность в таблице и высокую конкуренцию в НХЛ. По голам «столичные» — также номер один.

Источник: Спорт-Экспресс

Не так давно беспросветные выступления «Вашингтона» укрепили в нас мысль, что главная цель команды — помочь Овечкину добраться до рекорда. Но уже в этом сезоне он вполне может добиться и командного успеха.

В графике, в котором Александр забивает в этом чемпионате, он должен обойти Гретцки уже через 18 матчей. Наверное, самой красивой стала бы история, когда рекорд пал бы в последнем домашнем матче регулярки против «Коламбуса». Но если 895-й окажется в ворота «Питтсбурга» — это тоже символично. Лига уже не живет исключительно противостоянием Кросби и Овечкина, как лет 15 назад, но войти в историю на арене главного соперника в карьере радостно вдвойне.

Автор: Артур Хайруллин

Вашингтон
7:3
2:1, 3:0, 2:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
23.02.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Крис Ноблаух
Вратари
Чарли Линдгрен
Кэлвин Пикар
(Кэлвин Пикар)
1-й период
01:08
Коннор Макмайкл
01:42
Леон Драйзайтль
(Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
17:15
Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Мэтт Рой)
18:09
Виктор Арвидссон
19:36
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Дилан Строум)
19:48
Мэтт Рой
2-й период
22:23
Джейкоб Чикран
28:53
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Дилан Строум)
36:49
Тай Эмберсон
38:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
39:45
Коннор Макмайкл
(Джон Карлсон, Алексей Протас)
3-й период
46:35
Райан Нюджент-Хопкинс
(Виктор Арвидссон, Зак Хаймэн)
50:38
Дилан Строум
(Алексей Протас, Джон Карлсон)
55:05
Джефф Скиннер
57:22
Александр Овечкин
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь