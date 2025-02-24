Овечкин может не только побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне — выиграть еще один Кубок Стэнли

Однако почти двухнедельный простой пошел на пользу не только нашему звездному ветерану, но и всему «Вашингтону». Сначала «столичные» разнесли «Питтсбург» (8:3), а затем катком прошлись по «Эдмонтону» (7:3). В первом случае феерили только партнеры Овечкина, а вот в игре с командой Коннора Макдэвида в роли главной звезды выступил уже сам Александр, оформивший хет-трик. Российский форвард не стал скрывать, что отдых помог ему набраться сил, но теперь снова разгорелась главная интрига: получится ли у Овечкина превзойти Гретцки уже этой весной?