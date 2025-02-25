Канадец побил рекорд Ковальчука по голам за «Виннипег Джетс»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. «Виннипег Джетс» на своем льду в овертайме обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Счет открыл нападающий «Сан-Хосе» Вильям Эклунд (16-я минута). Ответную шайбу забросил защитник хозяев Джош Моррисси (60), автором победного гола в овертайме стал Марк Шайфли (62).
Заброшенная шайба для Шайфли стала 329-й в составе «Виннипега» за 855 матчей. Канадец вышел на первое место в списке снайперов в истории команды, обойдя россиянина Илью Ковальчука (328 голов за 594 матча).
«Виннипег» одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 85 очков за 58 матчей. «Сан-Хосе» проиграл в шестой встрече кряду и располагается на последнем, восьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона с 38 очками за 59 игр.