Канадец побил рекорд Ковальчука по голам за «Виннипег Джетс»

«Виннипег» одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 85 очков за 58 матчей. «Сан-Хосе» проиграл в шестой встрече кряду и располагается на последнем, восьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона с 38 очками за 59 игр.