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Овечкин летит к рекорду Гретцки без остановок! Ови снова забил, но не спас «Вашингтон» — до рекорда 12 шайб

Как же он хорош!

Источник: AP 2024

Каких только рекордов не прилепляют нынче к Александру Овечкину, который продолжает свою успешную погоню за Уэйном Гретцки! Ови уже огорчил рекордное количество вратарей за свою карьеру, оформил хет-трики против 20 разных команд, а в матче с «Калгари» ему все напомнили про возраст. Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто в 39 лет и старше добрался до голевой тридцатки. До Александра это делали Теему Селянне, Горди Хоу и Джонни Буцик.

Итак, это был гол за номером 883 в карьере и тридцатый для россиянина в сезоне. Ови стал единственным, кто в 39 лет выбил 30 шайб менее, чем за 50 сыгранных в сезоне матчей. Причем запас был очень велик, поскольку эта встреча была для Овечкина лишь 42-й в регулярном чемпионате.

Гол был забит в большинстве, но получился не вполне классическим. Не было привычной всем расстановки и вывода Овечкина на бросок с вершины круга вбрасывания, а вышло так, что Джон Карлсон выдал удобную короткую скидку вблизи ворот, и русский снайпер пробил Дэна Владара броском в касание.

Заброшенная шайба не принесла Овечкину большой радости. Счет к тому моменту, когда Александр отличился, уже был 2:0 в пользу «Калгари», и «Вашингтону» нужно было забивать еще, а времени оставалось не так много.

Импульс «Столичных» притушил третий гол, забитый Джонатаном Юбердо за пять минут до конца. Отставание в две шайбы оказалось для «Кэпиталз» непреодолимым и хозяева, в итоге, потерпели поражение со счетом 1:3.

До снайперского рекорда всех времен осталось 12 шайб, при хорошем развитии событий Овечкин может настрелять их до конца марта. НХЛ уже спрогнозировала, что 1 апреля в матче против «Бостона» Овечкин может сравняться с Великим, 2 апреля в игре против «Айлендерс» сам стать рекордсменом.

По набранным очкам Овечкин подбирается к отметке в 1600 баллов — сейчас у россиянина 1597 (883+714) очков. Как только три необходимых очка будут набраны, Александр станет 10-м хоккеистом в истории, кто покорил данную отметку.

Автор: Леонид Михайлов

Вашингтон
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
26.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Райан Гуска
Вратари
Логан Томпсон
Даниэл Владарж
1-й период
11:47
Мартин Поспишил
(Илья Соловьев, Райан Ломберг)
16:42
Мэтт Коронато
(Кевин Бол)
2-й период
21:11
Мэтт Коронато
28:42
Кевин Руни
37:01
Коннор Макмайкл
37:01
Том Уилсон
37:01
Брэйден Пачал
3-й период
44:32
Джонатан Юбердо
44:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
46:21
Мэтт Рой
55:32
Джонатан Юбердо
(Назем Кадри)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Калгари
НХЛ: таблица и календарь