Овечкин летит к рекорду Гретцки без остановок! Ови снова забил, но не спас «Вашингтон» — до рекорда 12 шайб

Каких только рекордов не прилепляют нынче к Александру Овечкину, который продолжает свою успешную погоню за Уэйном Гретцки! Ови уже огорчил рекордное количество вратарей за свою карьеру, оформил хет-трики против 20 разных команд, а в матче с «Калгари» ему все напомнили про возраст. Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто в 39 лет и старше добрался до голевой тридцатки. До Александра это делали Теему Селянне, Горди Хоу и Джонни Буцик.