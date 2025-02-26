Овечкин летит к рекорду Гретцки без остановок! Ови снова забил, но не спас «Вашингтон» — до рекорда 12 шайб

Каких только рекордов не прилепляют нынче к Александру Овечкину, который продолжает свою успешную погоню за Уэйном Гретцки! Ови уже огорчил рекордное количество вратарей за свою карьеру, оформил хет-трики против 20 разных команд, а в матче с «Калгари» ему все напомнили про возраст. Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто в 39 лет и старше добрался до голевой тридцатки. До Александра это делали Теему Селянне, Горди Хоу и Джонни Буцик.
Итак, это был гол за номером 883 в карьере и тридцатый для россиянина в сезоне. Ови стал единственным, кто в 39 лет выбил 30 шайб менее, чем за 50 сыгранных в сезоне матчей. Причем запас был очень велик, поскольку эта встреча была для Овечкина лишь 42-й в регулярном чемпионате.
Гол был забит в большинстве, но получился не вполне классическим. Не было привычной всем расстановки и вывода Овечкина на бросок с вершины круга вбрасывания, а вышло так, что Джон Карлсон выдал удобную короткую скидку вблизи ворот, и русский снайпер пробил Дэна Владара броском в касание.
Заброшенная шайба не принесла Овечкину большой радости. Счет к тому моменту, когда Александр отличился, уже был 2:0 в пользу «Калгари», и «Вашингтону» нужно было забивать еще, а времени оставалось не так много.
Импульс «Столичных» притушил третий гол, забитый Джонатаном Юбердо за пять минут до конца. Отставание в две шайбы оказалось для «Кэпиталз» непреодолимым и хозяева, в итоге, потерпели поражение со счетом 1:3.
До снайперского рекорда всех времен осталось 12 шайб, при хорошем развитии событий Овечкин может настрелять их до конца марта. НХЛ уже спрогнозировала, что 1 апреля в матче против «Бостона» Овечкин может сравняться с Великим, 2 апреля в игре против «Айлендерс» сам стать рекордсменом.
По набранным очкам Овечкин подбирается к отметке в 1600 баллов — сейчас у россиянина 1597 (883+714) очков. Как только три необходимых очка будут набраны, Александр станет 10-м хоккеистом в истории, кто покорил данную отметку.
Автор: Леонид Михайлов