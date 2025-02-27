«Было 1,5 м воды». Сергачёв — о том, как затопило его дом после урагана в Тампе

— Пока продаём. Был ураган, и первый этаж затопило. Было 1,5 м воды. Но у меня первый этаж — это гараж. До января дом стоял на ремонте, потому что все дома на воде затопило и рабочие не успевали с заказами. Три месяца дом никому не показывали, сейчас начали заново показывать.