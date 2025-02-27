Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Было 1,5 м воды». Сергачёв — о том, как затопило его дом после урагана в Тампе

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, как пострадал его дом после урагана в Тампе.

Источник: Getty Images

— Дом в Тампе удалось продать?

— Пока продаём. Был ураган, и первый этаж затопило. Было 1,5 м воды. Но у меня первый этаж — это гараж. До января дом стоял на ремонте, потому что все дома на воде затопило и рабочие не успевали с заказами. Три месяца дом никому не показывали, сейчас начали заново показывать.

— Страховка покрыла расходы?

— Да, у меня была страховка, она должна покрыть процентов 80. У некоторых людей не было страховки. Я дом брал в ипотеку, и меня банк заставлял покупать страховку, а если бы покупал за кэш, то всё было бы на мне, — цитирует Сергачёва «ВсеПроСпорт».

НХЛ: таблица и календарь