Дональд Трамп выступил в защиту Гретцки после обвинений Уэйна от канадской прессы

«Уэйн Гретцки — фантастический парень! Его называют Великим, и это действительно так. Он мог бы баллотироваться на любой политический пост в Канаде и победить. Уэйн — мой друг, и он хочет, чтобы я был счастлив, поэтому сдержанно относится к тому, чтобы Канада стала прекрасным 51-м штатом, платила гораздо более низкие налоги, обладала свободной и мощной армией, не облагалась пошлинами и имела процветающую экономику.



Уэйн и Джанет, его замечательная жена, любят Канаду, и они должны поддерживать только Канаду и всё, что делает счастливым её народ и губернатора Джастина Трюдо.



Он самый великий канадец из всех, и поэтому я делаю его “свободным агентом”, потому что не хочу, чтобы кто-то в Канаде говорил о нём что-то плохое. Он поддерживает Канаду такой, какая она есть, даже несмотря на то, что она не так хороша, как могла бы быть в составе самой великой и могущественной страны в мире — старых добрых США!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети.