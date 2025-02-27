Овечкин вот-вот обойдет Гретцки — ему очень помог тренер-новичок! Он урезал время Ови до минимума и это сработало

И особенно любопытно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» делает это, играя меньше всего минут в своей карьере. За 42 игры Овечкин в среднем получил 17:45 игрового времени за матч, побив свой минимум (18:22) в сезоне-2016/17. Его следующий худший результат был в прошлом сезоне, когда Овечкин играл на уровне 19 минут и 13 секунд за матч. В прошлом году он забил 31 гол в 79 встречах, в сезоне-2016/17 он забил 33 гола в 82 играх.