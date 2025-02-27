Овечкин вот-вот обойдет Гретцки — ему очень помог тренер-новичок! Он урезал время Ови до минимума и это сработало

Александр Овечкин проводит сезон на века. В свои 39 лет он летит к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Цифру в 894 гола он нагоняет в полную силу, несмотря на то, что пропустил почти шесть недель из-за перелома левой ноги.
И особенно любопытно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» делает это, играя меньше всего минут в своей карьере. За 42 игры Овечкин в среднем получил 17:45 игрового времени за матч, побив свой минимум (18:22) в сезоне-2016/17. Его следующий худший результат был в прошлом сезоне, когда Овечкин играл на уровне 19 минут и 13 секунд за матч. В прошлом году он забил 31 гол в 79 встречах, в сезоне-2016/17 он забил 33 гола в 82 играх.
Другими словами, Овечкин получает меньше минут на льду, чем раньше. Но его эффективность не только не падает, а растет, если делать пересчет на количество игрового времени. А для тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери это означает, что план работает.
«Это то, о чем мы с ним говорили. Я предупреждал, что минуты, возможно, немного сократятся. Но эти минуты станут более плодотворными, более эффективными и результативными», — сказал Карбери. «В противовес количеству мы ищем качество. Я думаю, вы это видите», — добавил тренер.
Для Ови это вряд ли было просто принять. Овечкин привык играть по 20 минут за матч и всегда стремился к большему. Но результаты очевидны. По 60-минутной «основе» — способ более прямого сравнения производительности игроков — Овечкин лидирует в НХЛ с 2,41 голами. Леон Драйзайтль из Эдмонтона, чьи 43 гола являются лучшим показателем в лиге, занимает второе место с 2,06.
Почти все падение игрового времени пришлось на игру пять на пять, в равных составах. Овечкин по-прежнему играет больше всех в большинстве в НХЛ. В среднем проводит в большинстве 4 минуты и 23 секунды, но его минуты в равных составах упали до цифр 13:21 — это лишь шестой показатель среди форвардов «Вашингтона».
«Теперь он действительно может сосредоточиться. Его смены могут быть более эффективными. Он может использовать свое катание, свой темп, потому что знает, что не придется экономить энергию, чтобы играть 17 минут пять на пять. Я думаю, это тоже помогло ему», — добавил Карбери.
Среднее игровое время Овечкина за 7 последних сезонов:
2018/2019 — 20:55.
2019/2020 — 20:40.
2020/2021 — 19:30.
2021/2022 — 20:34.
2022/2023 — 20:12.
2023/2024 — 19:13.
2024/2025 — 17:45.
Наивысшее игровое время за карьеру — сезон-2007/2008, 23:06.
Среднее игровое время за карьеру — 20:40.
Для тренера, который не обладает большим опытом самостоятельной работы в НХЛ в роли главного, попытка Карбери убедить Овечкина играть меньше была сродни самоубийству. Известно, что в случае конфликта тренера и звезды менеджмент всегда выбирает звезду, так как тренера намного легче заменить. Но Карбери рискнул, смог донести свою мысль и оказался прав.
В 39 лет Овечкин уже не может носиться, как в 25, когда своей энергией Александр выжигал все вокруг. Сократить общий расход «бензина», сделать ставку на точечные ускорения — это был невероятно умный и простой план, который сработал. И стоит отдать должное самому россиянину, которому в честолюбии не откажешь, но который решился довериться специалисту, работающему в НХЛ всего второй год.
Тренерскому штабу было бы куда проще «заездить» Овечкина, выпускать его во всех мыслимых ситуациях и не требовать ничего, кроме голов. Но тренер нашел вариант, который устраивает всех, и в этом — его безусловная смелость и находчивость.
Леонид Михайлов