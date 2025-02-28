Худший матч Овечкина в году. Американцы наказали россиянина его же приемом

«Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Сент-Луис Блюз», потерпев второе поражение в чемпионате Национальной хоккейной лиги подряд. Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями. Во время его пребывания на площадке соперник забросил четыре шайбы.
«Овечкин — единственный в своем роде»
После возобновления регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», использовавшие паузу в чемпионате на передышку и восстановление сил, вышли на серию матчей против команд, которые либо бьются за сохранение своего место в зоне плей-офф, либо активно борются за то, чтобы туда попасть. И если во встречах с «Питтсбург Пингвинз» и «Эдмонтон Ойлерз» подопечные Спенсера Карбери больших трудностей избежали и добыли уверенные победы как по счету, так и по игре, то в недавнем поединке с «Калгари Флэймз» «столичные» столкнулись с рядом проблем.
«Вашингтон» не был похож на истинного лидера чемпионата и допустил ряд ошибок, которые привели к поражению. Впрочем, в стане «Кэпиталз» трагедии в этом не увидели.
— Считаю, что это был единичный случай. В некоторых эпизодах мы были не похожи сами на себя. Но случаются такие матчи, когда игра проходит не на должном для тебя уровне. Да, в определенных игровых ситуациях соперник превзошел нас, но это был единичный случай. Нам нужно вернуться к тому, что мы успешно выполняли в матче против «Эдмонтона», — заявил накануне главный тренер «Вашингтона».
Следующей проверкой для лучшей команды Восточной конференции и Столичного дивизиона стал матч против «Сент-Луис Блюз» — еще одного клуба НХЛ, которому перерыв в чемпионате на Турнир четырех наций пошел на пользу, несмотря на то, что два представителя «музыкантов» (победители мини-первенства канадцы Джордан Биннингтон и Колтон Парайко) приняли в нем непосредственное участие.
С возобновлением «регулярки» «Блюз» дали бой лучшей команде сезона «Виннипег Джетс», против которой упустили победу на последних минутах основного времени и потерпели неудачу в буллитной серии (3:4 Б), а также обыграли «Колорадо Эвеланш» (3:1) и разгромили «Сиэтл Кракен» (7:2).
Если же говорить об очных матчах, то их в календаре текущего регулярного сезона НХЛ имеется всего два. Первый состоялся еще в ноябре 2024-го и завершился разгромной победой «Вашингтона» в гостях. «Кэпиталз» тогда одолели «Блюз» со счетом 8:1, а одним из главных героев встречи стал Александр Овечкин, оформивший дубль.
39-летний российский нападающий и капитан «столичных» проводит феноменальный сезон, а уж против «Сент-Луиса» он особенно любит играть. В предыдущих 27 встречах с «музыкантами» в рамках чемпионатов НХЛ Овечкин набрал 38 очков и забросил 21 шайбу, попутно оформив два хет-трика. В этих играх с «Блюз» Александр достиг среднего показателя результативности в 0,78 гола за игру. Чаще лидер «Вашингтона» забивает только «Миннесоте Уайлд» (0,83 гола за игру). В «Сент-Луисе» к новым успехам россиянина подготовились еще накануне матча.
«Вашингтон» подходит к матчу с «Сент-Луисом» в роли самой побеждающей команды Востока и одной из лучших во всей лиге по ходу этого сезона. В предыдущей игре они потерпели поражение от «Калгари», а единственным голом в составе «Кэпиталз» отметился не кто иной, как Алекс Овечкин, забросивший свою 883-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ. В последних пяти играх капитан «столичных» набрал 8 очков (5 голов и 3 передачи) и продолжил преследование снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Он уже на грани истории. Ему осталось забросить всего 12 шайб, чтобы побить рекорд, — говорится в анонсе матча, опубликованного на сайте «Блюз».
Тот гол в игре с «Калгари», кстати, стал во многом историческим. Забив «огонькам», Овечкин довел общее число заброшенных в сезоне-2024/25 шайб до 30 и 19-й раз в своей карьере в НХЛ достиг этого показателя.
Напомним, Александр проводит свой 20-й сезон в лучшей лиге мира. Россиянин является рекордсменом лиги по числу «регулярок» (19) с 30 голами и более, и в игре с «Флэймз» он свой рекорд только улучшил. Кроме того, Овечкин стал всего лишь четвертым в истории лиги игроком, кому удалось выбить тридцатку голов за сезон в возрасте 39 лет и старше. Ранее этого добились только Горди Хоу, Джонни Буцик и Теему Селянне.
«Он единственный в своем роде. Играть с ним и видеть, на что он способен, вдохновляет. Его игра — пример для подражания для всех игроков “Кэпиталз”. Он устанавливает высокую планку для всех нас», — высказался о своем давнем товарище форвард «Вашингтона» Ларс Эллер, чей гол в июне 2018-го принес «столичным» историческую победу в финале Кубка Стэнли.
Овечкин показал худший результат в сезоне
Впрочем, Джоэль Хофер был категорически против продолжения голевой феерии в исполнении российского суперфорварда «Вашингтона». Канадский голкипер «Сент-Луиса» однажды уже встречался с Александром Овечкиным лицом к лицу в марте 2023 года, и ту дуэль он выиграл: «Блюз» тогда победили со счетом 5:2, а Ови так и не смог забить молодому вратарю. Спустя почти два года, когда россиянин предстал в статусе рекордсмена НХЛ по количеству вратарей лиги, которых он огорчил, Джоэль и Александр встретились друг с другом вновь. Однако Хофер отказался стать 182-й жертвой лидера «Кэпиталз».
39-летний россиянин на протяжении всего матча был нацелен на ворота «музыкантов» и очень хотел продлить свою голевую серию. Но не сдюжил. В общей сложности Овечкин нанес десять бросков: четыре из них последовали в створ ворот, три были заблокированы, еще трижды шайба пролетела мимо створа. Интересно, кстати, что «Сент-Луис» вместе с Хофером повторил результат игры двухлетней давности — «Блюз» снова победили в столице США со счетом 5:2, а Овечкин и со второй попытки не смог «прошить» канадского вратаря.
В текущем розыгрыше «регулярки» российский форвард впервые провел матч с показателем полезности «минус 3» и ниже. Худший матч Ови в году. Совпадение или нет, но последний раз лидер «Вашингтона» получил «минус 4» как раз в том самом матче с «Сент-Луисом» в марте 2023-го!
«Блюз» открыли счет в середине первого периода, когда прервали атаку «Вашингтона», закрыв Овечкина на пятаке, и организовав скоростной контрвыпад «3 в 2». Несколько замешкавшись, Мэтью Жозеф все же нашел классной поперечной передачей Филипа Броберга. Шведу никто не помешал точно щелкнуть с острого угла. Овечкин, вернувшийся в оборону, пас не прервал, да и за Бробергом не уследил.
Через несколько минут «Вашингтон» усилиями Пьера-Люка Дюбуа сравнял счет, но не надолго — вскоре все тот же Броберг вновь вывел «Сент-Луис» вперед и оформил дубль. Овечкин ждал паса на правом полуфланге, но Дилан Строум закопался на чужой синей линии потерял шайбу, допустив очередную быструю контратаку гостей. Броберг выход один на один с Чарли Линдгреном реализовал хладнокровно.
В конце второго периода «Кэпиталз» с трудом все же восстановили статус-кво и даже могли развить успех. Но вместо этого получили в ответ два подряд гола с интервалом в 35 секунд. Сначала Дилан Холлоуэй перехитрил Линдгрена техничным подставлением, а затем Колтон Парэйко загнал шайбу в сетку, быстро сориентировавшись в суматохе у чужих ворот: Павел Бучневич с нескольких попыток пытался переиграть Линдгрена и даже уложил голкипера «Вашингтона» на лед, но толком бросить не смог из-за вмешательства Овечкина. Тренерский штаб «Кэпиталз» потратили тайм-аут на просмотр видеоповтора эпизода, чтобы убедиться, что помехи вратарю не было, и челлендж в итоге брать не стали.
В дальнейшем же «столичные» потратили целый период на поиск моментов у владений Хофера, а в концовке на финальный штурм выпустили шестого полевого игрока. Джейк Нейборс искусным броском повторил трюк Овечкина и забросил шайбу в пустые ворота, установив итоговый счет.
Если поражение от «Калгари» тренер «Вашингтона» объяснил несчастным случаем, то можно ли неудачу в игре с «Сент-Луисом» отнести к совпадению? Ведь кроме Овечкина матч провалила и вся остальная команда. Станет ли это закономерностью, будет ясно уже в следующих играх: в первые дни марта «Кэпиталз» примут дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттаву Сенаторз».
Автор: Андрей Сенченко