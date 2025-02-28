Худший матч Овечкина в году. Американцы наказали россиянина его же приемом

«Вашингтон» подходит к матчу с «Сент-Луисом» в роли самой побеждающей команды Востока и одной из лучших во всей лиге по ходу этого сезона. В предыдущей игре они потерпели поражение от «Калгари», а единственным голом в составе «Кэпиталз» отметился не кто иной, как Алекс Овечкин, забросивший свою 883-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ. В последних пяти играх капитан «столичных» набрал 8 очков (5 голов и 3 передачи) и продолжил преследование снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Он уже на грани истории. Ему осталось забросить всего 12 шайб, чтобы побить рекорд, — говорится в анонсе матча, опубликованного на сайте «Блюз».